유한양행, 창업주 유일한 박사 55주기 추모식 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행 창업자 고(故) 유일한 박사의 서거 55주기를 맞아 유한양행과 유한재단, 유한학원이 추모식을 열고 창업 정신을 기렸다.

유한양행과 유한재단, 유한학원은 11일 오전 경기도 부천시 유한대학 내 유재라관 유한아트홀에서 '유일한 박사 제55주기 추모식'을 개최했다고 밝혔다.

유일한 박사 추모식 현장 [사진=유한양행]

이날 추모식에는 유족과 조욱제 유한양행 사장을 비롯한 임직원, 유한재단과 유한학원 관계자, 유한 가족사 임직원, 유한공업고등학교 및 유한대학교 재학생 등 300여 명이 참석해 엄숙한 분위기 속에서 진행됐다.

추모식에 앞서 유한양행 임직원들은 유일한 박사의 묘소가 있는 유한동산에서 묵념과 헌화를 하며 고인의 뜻을 기렸다.

조욱제 유한양행 사장은 추모사에서 "우리가 오늘 이곳에 모인 것은 박사님께서 남기신 숭고한 정신과 위대한 유훈을 되새기며 앞으로 나아갈 방향을 생각하고 그 실천을 다짐하기 위함"이라고 말했다.

이어 "유한양행은 유한재단, 유한학원과 함께 새로운 100년사를 창조하기 위해 경영의 근간이 되는 '유일한 정신'을 모든 판단과 실천의 중심에 두고 정직과 책임의 원칙을 흔들림 없이 지켜 나갈 것"이라고 강조했다.

유한양행과 유한재단, 유한학원은 매년 유일한 박사의 기일에 추모 행사를 열고 창업 당시부터 이어져 온 애국애족 정신과 기업 이념을 되새기는 시간을 갖고 있다.

유일한 박사는 1926년 "건강한 국민만이 빼앗긴 주권을 되찾을 수 있다"는 신념 아래 제약회사 유한양행을 창립했다. 이후 기업의 소유와 경영을 분리하고 공익법인 유한재단을 설립하는 등 기업 이윤의 사회 환원과 모범적인 기업 활동을 실천한 기업가로 평가받고 있다.

