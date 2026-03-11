현대차그룹, 영업이익 글로벌 2위…폭스바겐 첫 추월

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 지난해 글로벌 완성차 시장에서 독일 폭스바겐그룹을 제치고 영업이익 기준 2위를 기록했다.
11일 완성차 업계에 따르면 폭스바겐그룹은 지난해 89억유로(약 15조2480억원)의 영업이익을 기록했다.
이는 현대차·기아·제네시스를 포함한 현대차그룹의 연간 영업이익보다 낮은 수준이다. 현대차그룹은 지난해 매출 300조3954억원, 영업이익 20조5460억원의 실적을 달성했다.
현대차그룹이 연간 영업이익 기준으로 폭스바겐그룹을 앞선 것은 이번이 처음이다.
폭스바겐그룹은 영업이익 감소의 배경으로 미국의 관세 부과와 포르쉐 제품 전략 조정에 따른 비용 증가, 환율 변동, 가격 및 판매 믹스 변화 등을 꼽았다.
이를 감안하면 현대차그룹은 미국의 관세 정책 등 외부 악재에도 불구하고 현지 생산 확대와 판매 전략 조정을 통해 영향을 최소화한 것으로 분석된다.
글로벌 완성차 1위인 도요타그룹은 지난해 매출 50조4508억엔(약 470조2160억원), 영업이익 4조3128억엔(약 40조2000억원)을 기록했다.
영업이익률에서도 현대차그룹은 6.8%를 기록해 도요타(8.6%)에 이어 두 번째로 높은 수준을 나타냈다. 반면 폭스바겐그룹의 영업이익률은 2.8%에 그쳤다.
관세 비용의 경우 현대차그룹은 약 7조2000억원 수준이었으며, 도요타는 약 1조2000억엔(약 11조1800억원)을 부담한 것으로 나타났다.
한편 판매량 기준 글로벌 완성차 시장 순위에서는 현대차그룹이 3위를 기록했다. 도요타그룹이 1132만대로 1위를 차지했고, 폭스바겐그룹이 900만대로 2위였다. 현대차그룹은 727만대를 판매했다.
이어 미국 제너럴모터스(GM)가 618만대로 4위를 기록했고, 스텔란티스는 548만대로 5위에 올랐다.
