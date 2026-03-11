포르쉐, 카이엔 S 일렉트릭 공개…544마력 전기 퍼포먼스 SUV

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포르쉐 AG는 전기 SUV 라인업을 확대하기 위해 신형 '카이엔 S 일렉트릭'을 공개했다고 11일 밝혔다.

포르쉐 카이엔 S 일렉트릭. [사진=포르쉐코리아]

카이엔 S 일렉트릭은 카이엔 일렉트릭과 최상위 모델 카이엔 터보 일렉트릭 사이에 위치하는 모델로, 기본형 대비 출력과 주행 성능을 한층 강화한 것이 특징이다.

프런트와 리어 액슬에 각각 영구자석 동기 모터를 탑재해 최고출력 544마력(PS)을 발휘하며, 런치 컨트롤 사용 시 최대 666마력까지 출력이 상승한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 가속 시간은 3.8초, 최고속도는 250km/h다.

리어 액슬 전기모터에는 터보 모델과 동일한 직접 오일 냉각 방식을 적용해 열을 효율적으로 관리한다. 또한 실리콘 카바이드 반도체를 사용한 펄스 인버터가 최대 620암페어 전류를 정밀하게 제어한다.

113kWh 용량의 고전압 배터리를 탑재했으며, WLTP 기준 최대 653km 주행이 가능하다. 최대 400kW 급속 충전을 지원해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 16분 만에 충전할 수 있다.

외관은 S 모델 전용 프런트·리어 에이프런과 20인치 카이엔 S 에어로 휠을 적용해 차별화를 꾀했다. 또한 포르쉐 토크 벡터링 플러스(PTV Plus), 포르쉐 액티브 라이드 서스펜션, 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크(PCCB) 등 고성능 옵션을 선택할 수 있다.

푸시 투 패스 기능을 통해 10초 동안 최대 122마력의 추가 출력을 사용할 수 있으며, 트랙 모드를 활용하면 배터리를 사전 컨디셔닝해 트랙 주행 성능을 극대화할 수 있다.

포르쉐 익스클루시브 매뉴팩처는 새로운 인테리어 스타일 패키지도 선보였다. 블랙과 델가다 그린 투톤 가죽을 적용하고 이자발 그린 컬러 알루미늄 장식 트림과 스티칭 등을 통해 실내 디자인을 차별화했다.

