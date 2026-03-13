[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 13일

◆국회의장
10:00 송상교 진실화해위원장 면담 / 의장집무실
15:00 「마하마」 가나 대통령 면담 / 국회접견실
◆상임위원회
09:30 정치개혁특별위원회 전체회의 / 본관 445호
11:00 보건복지위원회 전체회의 / 본관 601호
전체회의 산회 후 정치개혁특별위원회 정치관계법심사소위원회 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 이인영 의원실, 금융교육 활성화 방안 토론회 / 의원회관 제1소회의실
10:00 손솔 의원실, 구글, 애플 등의 불법 인앱결제 수수료 피해자 간담회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 김동아 의원실, 중소기업 수출 및 해외진출 촉진을 위한 입법 간담회 / 의원회관 신관 제1세미나실
10:30 오세희 의원실, 소상공인 미래전략포럼 대표자 회의 / 의원회관 제5간담회의실
13:30 김예지 의원실 등, 2026 중증장애인 소득보장을 위한 최저임금 제도개선 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 고민정 의원실 등, 국·공립대 교육공무원 조교의 고용안정을 위한 제도개선 2차 토론회 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 대한민국 주민자치연합회 공식 출범 기념 정책세미나 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
09:20 황운하 의원, [행정수도 조항 관련 개헌 입장 발표 기자회견]
09:40 이수진 의원, [필수의료 현안 기자회견]
10:00 장철민 의원, [충청권 새 통합안 '신수도특별시' 조성 제안 기자회견]
10:20 전현희 의원, [이화영 전 경기도 평화부지사 석방 촉구 기자회견]
10:40 김영배 의원, [현안 기자회견]
11:40 민병덕 의원, [홈플러스 최대 채권단 메리츠금융 역할 촉구 기자회견]
13:20 박성훈 의원, [신도시 광역교통 문제 해결 촉구 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
10:00 전북 순창군 현장 최고위원회의 / 발효미생물산업진흥원 1층 연회장
*정청래 당대표
11:00 장 담그기 민생체험 / 발효미생물산업진흥원 작업장
*한병도 원내대표
14:00 익산시 신청사 개청식 / 익산시청 광장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
통상업무
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
13:20 KBS1라디오 <세상의 모든 정보 윤인구입니다> 출연
*천하람 원내대표
통상업무
