민주 "충북지사 4인 모두 경선 후보로...'부산' 전재수 전략공천 검토 안해"

노영민·송기섭·신용한·한범덕 경선 참여

권리당원 30%·국민참여 70% 경선 실시

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 13일 6·3 지방선거 충북지사 후보자 4명을 모두 경선 후보로 선정하고 국민참여경선을 실시한다고 밝혔다.

김이수 공천관리위원장은 이날 오전 11시 중앙당사에서 브리핑을 열고 "충북지사 후보자 심사 결과 공천관리위원회가 추천한 4명의 후보를 모두 경선 후보자로 선정했다"고 발표했다.

김이수 더불어민주당 중앙당 공천관리위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 이날 공천관리위원회는 경남지사 후보에 김경수 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. [사진=뉴스핌 DB]

경선 후보로는 3선 국회의원을 역임하고 주중대사와 청와대 비서실장을 지낸 노영민 후보, 10년간 진천군 성장을 이끌어온 송기섭 후보, 명태균 게이트를 폭로한 신용한 후보, 통합 청주시대를 열고 처음으로 재선에 성공한 청주시장으로 기록된 한범덕 후보다.

김 위원장은 "어제 당무위원회에서 의결된 안에 따라 권리당원 30%, 안심번호 선거인단 70% 비율로 선거인단을 구성하는 국민참여경선이 시행될 예정"이라며 "이는 충청북도의 특수한 현재 상황을 고려해 내려진 결정"이라고 설명했다.

조승래 공천관리위원은 질의응답에 앞서 국민의힘의 공천 관리를 비판했다.

조 위원은 "국민의힘에서 이정현 공관위원장이 사퇴한다는 얘기가 있는 것 같다"며 "특정 후보의 공천 신청 여부를 가지고 줄다리기를 하고 끝내 공관위원장이 사퇴하는 모습을 보며 공당의 공천 모습인가 국민들의 깊은 질문이 있을 것"이라고 말했다. 조 위원은 "공당의 공천은 엄중하게 다뤄져야 하는데 국민의힘이 보여주는 공천 관리는 매우 실망스럽다"고 지적했다.

부산 지역 추가 공모와 관련해 전재수 의원이 신청한 것으로 알려진 가운데, 조 위원은 "전략공천 문제는 검토하고 있지 않다"며 "추가로 공천 신청을 하게 되면 후보자에 대한 면접심사를 하게 되고, 그 전에 적합도 조사를 하는 등 통상적인 공천 절차대로 진행하겠다"고 밝혔다. 조 위원은 "최종적으로 심사를 통해 경선 여부를 결정하게 될 것이며 전략공천으로 넘기지는 않을 것"이라고 강조했다.

조 위원은 "과거 국민의힘 계열에 몸담고 있던 분들이 특히 당의 취약지역인 영남과 강원 지역에서 당에 합류하는 것은 첫째로 국민의힘에 대한 깊은 실망감이 작용하는 것 같다"며 "앞으로 추가적인 합류가 있을 것으로 본다"고 말했다.

특히 조 위원은 "이번 일요일 오전 10시에 경북도당에서 기초단체장 후보와 광역·기초의원 후보들이 당원들을 상대로 하는 공개 면접 오디션을 진행한다"며 "이는 경상북도에서 한 번도 없던 일"이라고 설명했다.

서울시장 예비후보들의 캠프 측 직함 금지 조치와 관련해 조 위원은 "당내 경선에 지나치게 줄 세우기 과열을 막기 위해 선관위에서 논의를 모았고 어제 최고위에서 논의했다"며 "후보들에게도 공유됐고 적절한 조치를 취할 것"이라고 말했다.

조 위원은 "예비경선 토론회는 한 번 하되 후보자들 간 합의가 있으면 한 번 더 개최하는 것으로 했고, 한 번 더 하기로 정리된 걸로 안다"고 덧붙였다.

민주당은 이번 공천 관리에서 통합 검증센터를 새롭게 도입해 운영했다. 조 위원은 "한 달 정도 운영했는데 제보 건수가 200건이 훌쩍 넘었다"며 "검증 과정 속에서 기초단체장 후보 중 문제가 발견된 건들이 3건 발생했다"고 밝혔다. 민주당은 "월요일 최고위를 마치고 검증센터에서 별도 브리핑을 하는 걸로 준비하고 있다"고 말했다.

조 위원은 "부산 추가 공모가 되면 다음 주 월요일 16일 공천 면접을 하는 걸로 결정했다"며 "자세한 시간은 다시 말씀드리겠다"고 말했다.

