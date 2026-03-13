하나마이크론, 매출 1조5000억 돌파…주주환원 강화

분기 배당 신설·잉여현금흐름 5% 배당 정책 공개 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체 후공정 전문기업 하나마이크론은 지난 12일 서울 여의도 금융투자교육원에서 주주간담회를 개최하고 주주환원 강화 방안과 지속 성장 전략을 제시했다고 13일 밝혔다.

이번 간담회는 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐으며 이동철 대표이사의 발표와 질의응답을 통해 주요 경영 현안과 전략을 공유하는 자리로 마련됐다. 회사는 2025년 경영 성과와 사업 전략, 주주환원 정책 등 기업가치 제고를 위한 주요 추진 방향을 설명했다.

회사에 따르면 하나마이크론은 2025년 연결기준 잠정 매출액 1조5344억원, 영업이익 1277억원을 달성했다. 전년 대비 각각 22.7%, 19.6% 증가한 수치로 연결기준 최초로 1조5000억원 매출을 돌파하며 영업이익도 역대 최대치를 경신했다.

사진은 지난 12일 서울 여의도 금융투자교육원에서 열린 주주간담회. 이동철 대표이사가 주주간담회에서 경영 성과 및 사업 계획을 발표하고 있다. [사진=하나마이크론]

특히 글로벌 거점인 해외 법인들의 성장세가 두드러졌다. 베트남 법인은 생산량 증가와 DDR5 전환 가속화, 서버용 메모리 모듈 생산 확대를 기반으로 안정적인 실적 성장을 기록 중이며 브라질 법인은 모바일 다중칩패키지(MCP, Multi-Chip Package) 시장 점유율 1위를 달성하는 등 글로벌 시장에서 유의미한 성과를 거두고 있다.

회사는 향후 인공지능(AI) 및 자동차용 시스템 반도체 사업 강화, 2.5D 첨단 패키징 기술 개발, 플립칩(Flip Chip) 사업 확장, 고부가가치 중심의 풀턴키(Full Turnkey) 확대 등을 통해 지속적인 성장에 박차를 가할 방침이다.

또한 회사는 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책 강화 방안도 제시했다. 정관 변경을 통해 주주의 배당 예측 가능성을 높이고 분기 배당 조항을 신설해 주주환원 확대 근거를 마련할 계획이다. 아울러 잉여현금흐름(FCFF, 별도 기준)의 5% 이상을 배당하는 정책을 사업보고서를 통해 공개할 예정이다.

주주간담회도 정례화해 반기별로 개최해 주주와의 소통 접점을 지속적으로 넓혀 나가기로 했다. 경영 투명성 강화를 위해 이사회 내에 투명경영위원회, ESG위원회, 독립이사추천위원회, 보상위원회 등을 신설해 의사결정 체계를 선진화할 계획이다.

이동철 대표이사는 "이번 간담회는 회사의 비전을 공유하고 주주분들의 소중한 의견을 들을 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 투명한 경영을 바탕으로 한 기업 성장 추진과 함께 주주환원을 강화함으로써 기업가치를 지속적으로 제고해 나갈 것"이라고 밝혔다.

