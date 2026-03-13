농정원·농심, 6년째 청년농 감자 판로 돕는다

청년귀농인 10명 선발해 계약재배 지원

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림수산식품교육문화정보원(농정원)과 농심이 청년농의 감자 판로 지원을 위해 협력을 이어간다.

두 기관은 사전 계약과 선금 지급 방식으로 청년 귀농인의 안정적인 영농을 돕고 재배 기술과 판로를 동시에 지원하는 상생 프로그램을 6년째 운영한다.

농림수산식품교육문화정보원은 전날 서울 동작구 농심 본사에서 농심과 '2026년 함께하는 청년농부 프로그램' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

농림수산식품교육문화정보원은 지난 12일 서울 동작구 농심 본사에서 농심과 '2026년 함께하는 청년농부 프로그램' 추진을 위한 업무협약을 체결했다. [사진=농림수산식품교육문화정보원] 2026.03.13 plum@newspim.com

함께하는 청년농부 프로그램은 감자 재배 청년 귀농인을 대상으로 영농 준비부터 수확물 판매까지 전 과정을 지원하는 민관 협력 사업이다. 지난 2021년 시작해 올해로 6년째 이어지고 있다.

이번 협약에 따라 양 기관은 감자 재배 청년 귀농인 10명을 선발한다. 선발된 청년농에게는 사전 계약을 통한 선금 지급으로 안정적인 영농 활동을 지원한다. 또 현지 우수 농가와 멘토·멘티 결연을 맺어 재배 기술과 현장 노하우 전수를 돕는다.

특히 청년농이 판로 부담 없이 생산에 집중할 수 있도록 계약 물량을 초과한 수확분에 대해서도 구매를 보장한다. 이를 통해 안정적인 소득 기반을 마련하고 농업 정착을 지원한다는 취지다.

성과도 나타나고 있다. 지난해 청년농이 납품한 감자 물량은 583톤으로 전년보다 약 11% 증가했다. 지난 5년 동안 농심은 이 프로그램을 통해 총 1793톤의 감자를 구매해 수미칩과 포테토칩 등 감자 스낵 생산에 활용했다.

윤동진 원장은 "이번 프로그램은 기업과 농업이 상생할 수 있는 선순환 구조를 만드는 대표적인 사례"라며 "청년농이 안정적으로 농업에 정착하려면 교육을 넘어 판로와 소득이 연결된 지원 체계가 중요하다"고 말했다.

농정원은 앞으로도 민간기업과 협력을 확대해 청년농이 농업을 지속 가능한 미래 산업으로 선택할 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.

