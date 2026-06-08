젠슨 황 만난 배경훈 부총리 "GPU 26만장 조기 공급 요청"…AI 인프라 협력 속도

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배 부총리, 젠슨 황 CEO와 회동

APEC서 논의한 GPU 26만장 도입

피지컬 AI 협력 구체화도 언급

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 인공지능(AI) 시대 핵심 인프라인 그래픽처리장치(GPU) 확보를 위해 엔비디아와 협력 확대에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석해 배경훈 부총리와 건배를 하고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 8일 서울신라호텔에서 열린 엔비디아의 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'을 계기로 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 회동했다.

배 부총리는 회동에 앞서 취재진과 만나 "한국 AI 인프라와 피지컬 AI를 담당하는 주무 장관으로서 GPU는 공급과 피지컬 AI 생태계 활성화 방안을 주로 논의할 예정"이라고 말했다.

정부가 우선적으로 다루는 사안은 최신 GPU의 안정적인 국내 수급이다. 배 부총리는 엔비디아의 차세대 AI 반도체인 베라 루빈 등 최신 GPU 공급 일정과 관련해 한국이 필요한 물량을 적기에 확보할 수 있도록 요청하겠다는 뜻을 전했다.

그는 "올해 안에 관련 사업을 추진하길 원하고 있다"며 "GPU 공급 일정을 앞당기기 위한 협의를 강하게 진행하겠다"고 설명했다.

지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 논의된 GPU 26만장 도입 문제도 다시 다뤄질 전망이다. 당시 마련된 협력 기반을 실제 성과로 연결하고, 국내 AI 생태계 구축에 필요한 컴퓨팅 인프라를 차질 없이 확보한다는 계획이다.

피지컬 AI 분야 협력도 주요 의제로 올랐다. 배 부총리는 국내 반도체·제조 역량과 엔비디아의 AI 기술력을 결합하면 산업 현장에서 활용할 수 있는 다양한 성공 사례를 만들 수 있다고 봤다.

AI 팩토리 구축 방안도 논의 대상에 포함됐다. AI 팩토리는 GPU와 네트워크 등 컴퓨팅 자원을 기반으로 데이터 수집과 학습, 추론 등 AI 전 과정을 운영하는 대규모 AI 인프라를 뜻한다.

배 부총리는 AI 팩토리에 대해 "단순히 GPU만 있다고 되는 것이 아니라 전력과 인프라 구축 문제가 함께 논의돼야 한다"고 말했다. 기가와트(GW)급 AI 데이터센터 구축 과정에서 필요한 전력 수급과 기반 시설 문제도 엔비디아와 함께 검토할 방침이다.

전력 수급 우려에 대해서는 관련 부처와 이미 협의를 진행하고 있다고 설명했다. 배 부총리는 "2030년까지 AI 데이터센터 전력 수요와 관련해 현재로서는 큰 문제가 없다"면서도 "향후 초대형 AI 데이터센터 구축 논의가 본격화될 경우 전력 전용 요금제 도입 등도 검토할 수 있다"고 덧붙였다.

정부는 엔비디아와의 협력을 단순한 칩 공급 차원을 넘어 국내 AI 생태계 조성으로 확장할 예정이다. 배 부총리는 "젠슨 황 CEO가 언급한 GTC(엔비디아 연례 AI 콘퍼런스) 코리아 개최 문제와 관련해서도 정부와 기업이 함께 준비할 수 있는 방안을 논의하겠다"고 말했다.

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