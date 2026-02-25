농심, 3억 규모 '이머전시 푸드팩' 착수…재난 취약계층 긴급 지원 확대

신라면·새우깡·백산수 구성…630만 개 기부 성과 기반 나눔 지속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 농심이 재난 취약계층 지원을 위한 '이머전시 푸드팩' 사업을 본격화했다.
25일 농심은 지난 24일 서울 동작구 본사에서 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크와 '2026년 이머전시 푸드팩 사업 착수식'을 열고 올해 총 3억 원 상당의 푸드팩 1만2000팩을 기부하기로 했다고 밝혔다. 이 가운데 일부는 최근 경남 지역 산불 피해로 어려움을 겪는 이재민과 소방 관계자에게 긴급 지원될 예정이다.
이머전시 푸드팩은 재해·재난 상황이나 공적 지원의 사각지대에 놓인 취약계층에게 즉시 섭취 가능한 식품을 제공하는 사회공헌 사업으로, 농심이 2020년 시작해 올해로 7년째 이어오고 있다. 긴급 상황에서 활용성을 높이기 위해 신라면과 새우깡 등 대표 라면과 스낵, 백산수 등으로 구성된 것이 특징이다.
농심은 식품 기업의 특성을 살린 구호 방식으로 실질적 지원 효과를 높이고 있다. 지난 6년간 이머전시 푸드팩 사업을 통해 총 630만 개의 식품을 기부했으며, 이러한 공로를 인정받아 '2025 푸드뱅크 나눔 페스티벌'에서 보건복지부 장관상을 수상했다. 재난 발생 시 즉각적인 식품 지원이 가능하다는 점에서 사회 안전망 보완 역할을 한다는 평가도 나온다.
농심 관계자는 "이머전시 푸드팩 사업을 통해 올해도 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 위로를 전할 수 있어 뜻깊다"라며, "앞으로도 소외계층을 돌아보며 사랑을 나누는 활동에 적극 앞장서겠다"라고 말했다.
