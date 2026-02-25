KB국민은행, 만기 원금 보장과 추가 수익 기대 '지수변동예금' 출시

KOSPI 200지수 기초자산으로 하는 1년 만기 상품

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 만기 유지 시 원금을 보장하며, 기초자산 변동에 따른 추가 수익을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-2호'를 25일 출시했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB국민은행이 만기 유지 시 원금을 보장하며, 기초자산 변동에 따른 추가 수익을 기대할 수 있는 'KB Star 지수연동예금 26-2호'를 25일 출시했다.[사진= KB국민은행]2026.02.25 dedanhi@newspim.com

이번에 선보인 'KB Star 지수연동예금 26-2호'는 KOSPI 200지수를 기초자산으로 하는 1년 만기 상품으로, ▲상승추구형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(최저이율보장형) ▲상승낙아웃형(고수익추구형)로 구성됐다.

'상승추구형(최저이율보장형)'은 기초자산 상승률에 따라 만기 이율이 결정되며, 최소 연 2.92%에서 최대 연 3.10%(2026.2.25. 기준, 세금 공제 전)까지 제공한다.

상승낙아웃형의 경우, 최저 연 2.92%부터 최고 연 3.57%(2026.2.25. 기준, 세금 공제 전)의 만기 이율을 제공하며, 고수익추구형은 최저 연 2.00%에서 최대 연 14.0%(2026.2.25. 기준, 세금 공제 전)까지 가능하다. 다만, 상승낙아웃형(최저이율보장형)은 관찰기간 중 기초자산이 25% 초과 상승 시 최저이율로 만기 이율이 확정되며, 고수익추구형은 관찰기간 중 기초자산이 20% 초과 상승하면 최저이율로 만기 이율이 확정된다.

해당 상품은 3월 9일까지 모집되며, KB스타뱅킹 또는 영업점을 통해 가입할 수 있다. 모집 한도는 수익구조별 각 500억 원씩, 총 1500억 원이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 상품은 만기 원금 보장과 수익 기회를 동시에 제공하는 상품으로, 다양한 투자 성향을 가진 고객의 요구를 반영해 설계했다"며 "앞으로도 다양한 상품을 출시해 고객의 안정적인 자산 형성에 기여하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com