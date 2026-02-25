전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
KYD 디데이
경제 경제정책

속보

더보기

작년 출생아 1만6000명 늘었다…증가폭 15년 만에 최대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2025년 인구동향조사, 출생·사망통계 공개
작년 출생아 수 25.4만명…전년비 6.8%↑
합계출산율 0.8명…2년 연속 반등
전국 모든 시도서 출생아 동반 상승

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 지난해 출생아 증가 규모가 15년 만에 최대인 1만6000명을 넘어섰다. 합계출산율은 0.8명으로 전년 대비 0.05명 증가했다. 한국 사회를 소멸위기까지 내몰았던 '저출산' 문제가 개선 조짐을 보이고 있다는 전망이 나온다.

결혼과 출산에 대한 국민의 긍정적 인식 개선, 30대 초반에서의 출산 증가가 '출산율' 반등을 이끈 것으로 분석됐다. 다만 여전히 국제 비교에 비해 출산율은 낮은 수준으로 정책적 변화가 필요하다는 지적이 나온다.

신생아 [사진=뉴스핌 DB]

25일 국가데이터처가 공개한 '2025년 인구동향조사, 출생·사망통계'(잠정)에 따르면 지난해 출생아 수는 전년 대비 1만6100명(6.8%) 늘어난 25만4500명이다. 여성 1명이 평생 동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율은 0.8명으로 전년(0.75명)보다 0.05명 늘었다.

국가데이터처 박현정 인구동향과장은 "지난해 결혼 후 자녀를 갖겠느냐는 인식조사에서 긍정적 답변이 3.1%포인트(p) 증가하는 등 긍정적 변화가 있었다"며 "비혼 출산 부분에서도 '자녀를 낳겠다'는 응답이 늘었다"고 설명했다.

우선 코로나19 이후 급감했던 출생아 수가 회복 추세에 접어들었다는 평가가 나온다. 출생아 수는 2019년 30만2676명에서 2020년 27만2337명으로 1년만에 10% 급감했다. 이후 2021년(26만562명), 2022년(24만9186명), 2023년(23만28명)으로 역대 최저 수준을 기록했다.

하지만 2024년(23만8317명) 반등에 성공한 후 지난해 증가폭이 커져 25만명선을 회복했다. 코로나19 직전인 2019년(30만2700명)보다는 4만8000명가량 적지만, 감소분을 상당히 되돌렸다는 평가다.

'결혼 후 2년 미만' 출생아가 증가한 것은 2012년 이후 12년 만에 처음으로 나타났다. 해당 기간 출생아는 8만7248명으로 전년보다 8100명(10.2%) 증가, 비중은 36.1%로 1.1%p 상승했다. 2~5년 미만(4.7%), 5년 이상(6.1%) 구간의 출생아 수 증가율보다 높은 수준이다.

[제공=국가데이터처]

20대 초반 이상 모든 연령층에서 출산율이 증가했지만, 증가세는 30대가 이끈 것으로도 조사됐다. 산모의 평균 출산연령은 33.8세로 전년보다 0.2세, 첫째아이 출산 평균 연령은 33.2세로 0.1세가 각각 올랐다. 35세 이상 고령 산모의 출생아 비중은 37.3%로 전년보다 1.4%포인트(p) 증가했다.

지난해 합계출산율(0.80명)은 전년 대비 개선됐지만, 국제 비교에서는 여전히 낮았다. 경제협력개발기구(OECD) 평균 합계출산율은 1.43명(회원국 2023년 기준)으로, 한국은 평균의 절반 수준이다. 첫째아이 출산연령도 OECD 평균(29.5세)보다 높았다.

출생에서 사망을 뺀 자연증가는 -10만8931명으로 전년(-12만252명)보다 자연감소 폭이 1만1300명가량 줄었다. 시도별로는 세종만 1300명 자연증가를 기록했으며, 나머지 16개 시도는 자연감소했다.

한편 이 같은 출산율 증가 추세는 당분간 이어질 것으로 전망된다. 박 과장은 "합계출산율 0.8명 달성까지 1년이 앞당겨진 것으로 본다"며 "2025년 기준 인구 추계 결과 분석이 필요하지만, 합계출산율 1.0명이 달성되는 시점은 2031년으로 예상한다"고 말했다.

[제공=국가데이터처]

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동