정주영 25주기 추모 음악회…정의선·정몽준 등 범현대가 한자리에

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고(故) 정주영 창업회장 서거 25주기를 기리는 추모 음악회에 범(汎)현대가 주요 인사들이 한자리에 모였다. 정의선 현대자동차그룹 회장을 비롯해 정주영 창업주의 정신을 잇는 재계 인사들이 참석해 창업주의 기업가 정신과 도전 정신을 되새겼다.
현대차그룹은 25일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 '아산 정주영 서거 25주기 추모 음악회: 이어지는 울림'을 개최했다. 행사장에는 그룹 주요 경영진과 임직원을 비롯해 경찰·소방·사회복지 종사자 등 공익 근무자, 미래 인재 및 사회 각계 인사들이 참석했다.
이날 행사에는 정의선 회장을 비롯해 장재훈 현대차그룹 부회장, 정기선 HD현대 회장, 정몽준 아산재단 이사장, 성 김 현대자동차 사장, 호세 무뇨스 현대자동차 사장, 만프레드 하러 R&D 본부장 등이 자리했다. 이외에도 신동빈 롯데그룹 회장, 우원식 국회의장 등 정재계 주요 인물들이 참석했다.
행사에 참석한 호세 무뇨스 사장은 "정말 놀랍고 뜻깊은 행사이며, 이 자리에 함께하게 돼 큰 영광"이라며 "이번 행사는 역사의 한 부분이 되는 자리라고 생각한다"고 말했다.
이어 그는 정 창업회장에 대해 "믿기 어려울 만큼 뛰어난 비전가였으며, 대한민국과 모든 세대에 훌륭한 본보기가 되는 인물"이라며 "젊은 세대에게도 큰 영감을 줄 것"이라고 평가했다.
앞서 정몽준 이사장은 참석자들에게 감사 인사를 전하며 "오늘 와줘서 고맙고, 아버님께서도 여러분의 발걸음을 고맙게 여기실 것"이라고 말했다.
이번 음악회는 창업주의 철학과 기업가 정신을 기리는 취지를 고려해 유료 입장권 판매 없이 초청 인원만 참석하는 방식으로 운영됐다. 현대차그룹은 창업회장의 정신을 함께 기억하고 미래 세대까지 그 가치를 이어가기 위한 취지라고 설명했다.
정주영 창업회장은 "이봐, 해봤어?"라는 말로 상징되는 도전 정신과 실행력을 바탕으로 대한민국 산업화를 이끈 1세대 기업인으로 평가받는다. 2001년 별세 이후에도 그의 기업가 정신은 현대차그룹 경영 철학의 근간으로 이어지고 있다.
