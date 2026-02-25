K-OTC, 인트로메딕·파멥신 신규 지정

최대 6개월 거래 지원, K-OTC 거래기업 128개
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회(이하 금투협)는 25일 인트로메딕과 파멥신 2개사를 K-OTC시장 상장폐지지정기업부에 신규 지정했다고 밝혔다. 두 종목의 거래는 오는 27일부터 시작되며 협회는 최대 6개월간 거래를 지원한다.
상장폐지지정기업부는 '상장폐지 제도개선 방안(2025년 1월)'의 후속조치로 K-OTC시장 내에 신설된 기업부다. 상장폐지 요건 강화와 절차 축소에 따라 상장폐지 주식의 거래 기반을 개선하기 위해 마련됐다.
금투협은 올해 1월 코스피·코스닥 시장에서 상장폐지된 기업을 검토한 결과 투자자 보호를 위한 최소 요건을 충족한 기업을 상장폐지지정기업부에 지정했다고 설명했다.
인트로메딕은 인체용 및 동물용 캡슐내시경과 액세서리를 제조·판매하는 의료기기 제조 기업이다. 파멥신은 유전자 재조합 항체 치료제와 항암항체 개발을 추진하는 항체 기반 바이오 기업으로 보유기술 사업화와 신규 사업기회 발굴 전략을 추진 중이라고 금투협은 전했다.
이번 지정으로 K-OTC시장에서 거래 가능한 기업 수는 총 128개사가 됐다. 신규 지정 종목은 K-OTC 중개서비스를 제공하는 증권사 HTS·MTS 등을 통해 거래할 수 있다.
상장폐지지정기업부 지정 해제는 최초 매매거래일부터 6개월이 지난 뒤 첫 영업일에 이뤄지는 것이 원칙이다. 다만 해산 사유 발생 등 투자자 보호가 필요할 경우 중도 지정 해제도 가능하다. 금투협은 지정 해제 기업을 검토해 적정하다고 판단될 경우 K-OTC 등록·지정기업부를 통해 거래 지원을 이어갈 방침이다.
첫 거래일 기준가격은 상장폐지 전 최종 거래형성일 종가와 상장폐지 전 최종 3거래형성일 종가 산술평균 중 낮은 가격으로 결정된다. 가격제한폭은 기준가격의 ±30%다. K-OTC시장은 매도·매수 호가 가격이 일치할 때만 체결되는 다자간 상대매매 방식이며 매매거래시간은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지다.
dconnect@newspim.com