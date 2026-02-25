주호영 "이번 국회 회기 내 TK통합 처리 가능" 시사

전체기사 최신뉴스 GAM
25일 유튜브 '만나GO' 출연..."추미애, 'TK 의원들 찬성 압도적이면 처리' 통화 답변" 공개
"완벽 조건 기다리다 기회 놓쳐...'선통합 후보완'이 현실적"
"무산 땐 반대한 의원 정치적 책임...크게 보고 판단해 달라"

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 김용락 기자 = 대구경북통합특별법안이 국회 법사위에서 '보류' 결정되자 TK 정치권에서 책임론이 불거지는 등 후폭풍이 거센 가운데 주호영 국회부의장이 "이번 (국회) 회기 내 TK통합법안 처리가 가능하다"며 TK통합특별법안 국회 통과를 강하게 시사했다.

주 부의장은 25일, (TK) 행정통합 특별법의 국회 법제사법위원회 계류 사태와 관련해 "추미애 법사위원장과 통화해 TK 의원들의 반대 여론이 줄고 찬성이 압도적이라면 (이번 국회 회기 내) 법안을 처리해 주겠다는 답을 받았다"고 밝혔다.

주호영 국회부의장이 25일 유튜브 '만나GO' 채널에 출연해 대구경북행정통합의 상황에 대해 설명하고 있다. [사진=주호영 의원실]2026.02.25 nulcheon@newspim.com

주 부의장은 이날 유튜브 '만나GO' 채널에 출연해 특별법 제정 무산 위기와 관련한 당내 상황을 강도 높게 비판하며 이같이 말했다.

앞서 전날 속개된 국회 법사위에서 '전남·광주 특별법안'은 통과했으나 'TK 통합 법안'은 법사위 문턱을 넘지 못하고 보류된 상태다.

당시 추미애 법사위원장은 법사위 전체회의에서 TK행정통합특별법안을 보류하면서 국민의힘 당 지도부와 대구시의회의 반대를 이유로 들었다.

이와 관련 주 부의장은 "의원총회에서 원내 지도부를 향해 '반대한 적이 없다면 야당 위원장의 발언에 책임을 추궁하라'고 요구했지만, 송언석 원내대표가 소극적인 태도를 보였다"며 강하게 성토했다.

또 주 부의장은 "당 지도부가 겉으로는 원칙적 찬성을 말하면서도 실질적으로는 반대하는 속내를 보이고 있다"며 "내일 TK 지역구 의원들의 뜻을 묻겠다는 방침 또한 분열을 조장하는 비겁한 조치다. 질 낮은 정치 행위"라고 직격했다.

이미 대구시의회와 경북도의회가 찬성 의결했고 시도당 위원장이 지역 국회의원의 의견을 들어서 발의한 법안에 대해 다시 찬반을 묻는 것 자체가 모순적이라는 게 주 부의장의 주장이다.

국민의힘 원내 지도부는 '대구·경북 행정 통합' 관련 '26일 대구·경북 통합 찬반 투표를 하겠다'는 내용의 공지를 대구경북 지역구 당 의원들에게 공지한 것으로 알려졌다.

주호영 부의장은 또 이날 인터뷰에서 여대야소 지형을 언급하며 "민주당의 동의 없이 통합은 불가능한데도 일부 TK 의원들과 당 지도부의 이견이 야당에 법안 처리를 미룰 빌미를 제공했다"고 분석했다.

그는 "광주·전남은 20조 원을 받고, 온갖 공기업을 이전하고 국책 사업을 유치하는 등 막대한 혜택을 챙겨갈 텐데 요구 조건이 완벽히 충족되지 않는다고 우리가 밥상을 걷어차는 것은 어리석은 일"이라며 줄곧 주장해 온 '선통합 후보완'의 원칙을 거듭 강조했다.

주 부의장은 정치적 배수진도 쳤다.

주 부의장은 "특별법이 최종 무산될 경우 반대한 지역 국회의원들은 전적으로 정치적 책임을 져야 한다"고 경고하고 "당이 끝내 실망스러운 조치를 취한다면 탈당이나 의원직 사퇴까지 고민할 지경"이라고 했다. 지역의 사활이 걸린 과제를 외면한다면 당에 남아 있을 이유가 없다는 것이 주 부의장의 각오다.

그러면서 주 부의장은 TK지역구 의원들을 향해 "대구·경북에 진정으로 도움이 되는 길이 무엇인지 크게 보고 판단해 달라"며 "통합의 문이 한 번 닫히면 최소 4년 뒤에나 열릴 수 있다는 심각성을 인지해야 한다"고 간곡히 당부했다. 

nulcheon@newspim.com

