NH투자증권, THE100리포트 118호 발간

"은퇴준비는 타이밍 아닌 구조 선택"
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 퇴직연금 운용구조 변화와 TDF(타깃데이트펀드)의 역할을 분석한 THE100리포트 118호 'TDF로 시작하는 은퇴 자산관리'를 발간했다고 25일 밝혔다.
THE100리포트는 지난 2014년부터 발간해온 생애자산관리 연구 자료로 100세시대에 대비한 자산관리 전략과 고령화 트렌드를 다루고 있다.
이번 118호는 퇴직연금 시장의 성장과 구조 변화 속에서 TDF를 단순 수익 추구 상품이 아닌 은퇴 시점에 맞춰 자산 비중을 자동 조정하는 장기 자산관리 수단으로 분석했다.
리포트는 글라이드 패스의 이해와 To·Through 구조의 차이, 목표연도 이후 자산배분 설계 확인 방법 등을 제시했다. 지난 2022년 금융시장 변동성 사례를 통해 TDF 역시 단기 손실이 발생할 수 있음을 설명하고 장기적으로 복리와 자산배분 원칙이 작동하는 구조를 분석했다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "은퇴 자산관리는 단기적인 시장의 타이밍을 맞히는 문제가 아니라 장기적으로 시간을 견디는 구조를 선택하는 일"이라며 "TDF는 복리와 자산배분이라는 원칙을 체계적으로 구현할 수 있는 하나의 현실적 대안이 될 수 있다"고 말했다.
THE100리포트 118호는 NH투자증권 홈페이지 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.
