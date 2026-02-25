우리자산운용 'WON 초대형IB ETF', 수익률 53%로 1위 기록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리자산운용은 'WON 초대형IB&금융지주' ETF(상장지수펀드)가 상장 한 달여 만에 53.28% 수익률을 달성, 올해 상장한 ETF 중 1위를 기록했다고 25일 밝혔다. 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난 23일 기준 WON 초대형IB&금융지주 ETF의 1개월 기준 수익률은 44.21%로 집계됐으며 순자산(AUM)은 상장 한 달여 만에 1000억원을 넘어섰다.
WON 초대형IB&금융지주 ETF는 증권사와 금융지주 종목에 투자하는 상품이다. 우리자산운용은 편입 종목으로 미래에셋증권, 키움증권, NH투자증권 등 초대형IB와 우리금융지주, 한국금융지주, 하나금융지주 등을 제시했다.
최홍석 ETF 솔루션본부장은 "코스피의 가파른 상승세와 금융지주의 호실적이 맞물리면서 초대형IB&금융지주는 시장의 기대를 뛰어넘는 성과를 내고 있다"며 "3차 상법 개정안이 통과되면 편입 종목들의 본격적인 밸류업 랠리가 예상되는 만큼 증시를 주도할 대표 ETF로 주목해야 할 것"이라고 밝혔다.
