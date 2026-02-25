하나증권, '퇴직금 200% 활용' 세미나 개최

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 하나증권은 오는 26일 공식 유튜브 채널 '하나TV'에서 '소중한 내 퇴직금, IRP와 연금저축계좌로 200% 활용하기'를 주제로 라이브 세미나를 개최한다고 25일 밝혔다.
이번 세미나는 퇴직금을 IRP(개인형퇴직연금)와 연금저축계좌로 나눠 운용하는 전략을 중심으로 구성됐다. 법정퇴직금은 IRP로, 법정외퇴직금은 연금저축계좌로 분리 수령하는 방안을 제시한다.
IRP와 연금저축계좌의 투자 한도와 인출 요건을 설명하고 ETF(상장지수펀드), TDF(생애주기펀드) 등 상품을 활용한 운용 전략도 소개할 예정이다. 퇴직 예정자와 연금에 관심 있는 투자자는 누구나 하나TV를 통해 시청할 수 있다.
하나증권은 지난해 4분기 말 기준 IRP 1년 수익률 21.01%를 기록했다. 이는 금융감독원 통합연금포털 기준 전체 증권사 가운데 가장 높은 수준이다. 확정기여형(DC) 장기 수익률은 7년 8.55%, 10년 6.34%를 기록했다.
차민정 하나증권 연금전략실장은 "퇴직금 운용으로 고민하는 직장인분들께 실질적인 도움이 될 세미나"라며 "하나증권의 차별화된 연금 관리 서비스를 바탕으로 연금자산을 안정적으로 운용하며 고객들의 고민을 실질적으로 덜어드릴 수 있는 세미나 등도 진행해 나갈 것"이라고 설명했다.
