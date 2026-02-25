파라택시스이더리움, ETH 5495개 추가 취득

코인게코 기준 글로벌 상장사 15위·아시아 2위
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파라택시스이더리움은 25일 이더리움(ETH) 5495개를 158억원에 취득했다고 밝혔다.
이번 취득으로 회사의 이더리움 보유량은 총 6114개로 늘었다. 이는 가상자산 정보 플랫폼 코인게코(CoinGecko) 기준 전 세계 상장사 가운데 15위, 아시아 상장사 가운데 2위 규모다.
파라택시스이더리움은 보유 이더리움을 네트워크 노드에 예치해 블록체인 운영에 기여하고 이더리움을 보상받는 방식인 스테이킹을 활용해 추가 수익을 창출할 계획이다.
파라택시스이더리움 측은 "유상증자 및 채권 발행 등으로 확보한 전략 자본을 가상자산 트레저리 사업에 운용, 이더리움 자산가치 상승과 스테이킹 수익은 보안 사업의 투자 여력을 확대하는 핵심 동력으로 작용한다"며 "가상자산 취득에 앞서 경영 투명성 강화를 위해 가상자산 취득 및 운용에 관한 내부 규정도 신설하는 등 관리 체계를 확립했다"고 전했다.
특히 회사는 자금 조달과 자산 취득 내역을 금융감독원 전자공시시스템을 통해 즉각 공개하는 등 관련 법규 및 컴플라이언스 기준을 철저히 이행해 투자자 신뢰 확보에 만전을 기할 방침이다.
한편 파라택시스이더리움은 지난 2023년 11월 코스닥에 상장했다. 올해 1월 최대주주가 파라택시스 코리아 펀드(Parataxis Korea Fund IV)로 변경됐으며 미국 디지털 자산 전문 운용사 파라택시스그룹(Parataxis Holdings) 계열로 편입됐다.
