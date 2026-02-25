한화운용, EMP 목표전환형 펀드 모집

7% 달성 시 단기채 중심으로 전환
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용은 '한화다이내믹집중매수EMP목표전환형 펀드' 모집을 시작한다고 25일 밝혔다.
이 펀드는 국내 상장 테마 ETF(상장지수펀드)와 한국 단기채 ETF에 각각 절반씩 투자하는 구조다. 한화자산운용은 테마 ETF로 시장 주도 테마를 선점하고 단기채 ETF로 금리 변동성에 대응하도록 설계했다고 설명했다.
목표 전환 수익률은 7%다. 목표수익률에 도달하면 단기채 ETF 위주의 포트폴리오로 전환해 수익 변동성을 낮춘다.
테마 ETF는 약 10~15개를 선정해 집중 투자한다. 한화자산운용은 대표 테마로 한국 대표 지수, 반도체, 피지컬 AI, 전력, K방산 등을 제시했다. 재무제표와 성장 전망, 투자 현황, 주가 흐름 등을 기반으로 테마를 선정하는 '바텀업' 방식을 적용한다.
모집 기간은 다음 달 6일까지다. 가입 창구는 신한은행, 교보증권, 하나증권, 한화투자증권, 한화자산운용 PINE 앱이다. 한화자산운용은 최종 모집 금액으로 펀드를 조성해 오는 3월 9일 설정할 예정이다.
dconnect@newspim.com