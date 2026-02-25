신한투자증권, 청주금융센터 통합 이전 오픈

신한은행과 '커뮤니타스 라운지' 운영
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 충청권 자산관리 거점인 '신한Premier 청주금융센터'를 통합 이전해 오픈했다고 25일 밝혔다.
이번 통합 이전은 지난 2002년 8월 청주 지역 거점 지점 개설 이후 약 24년간 축적한 지역 기반을 바탕으로 충청권 기업과 고객에게 통합 자산관리 서비스를 제공하기 위한 조치다.
신한Premier 청주금융센터는 기존 천안불당영업소와 청주지점을 통합해 충북을 넘어 충남까지 아우르는 권역 거점 네트워크로 확대한다. 신한투자증권은 반도체·2차전지·바이오 중심의 지역 산업 특성을 반영해 '신한Premier 워크플레이스 WM'을 추진할 계획이다.
'워크플레이스 WM'은 기업과 임직원 자산관리를 연계한 재무복지 플랫폼으로 지역 기업과 협력 생태계의 금융 수요에 맞춘 솔루션을 제공한다는 구상이다. 센터는 청주 지웰시티 인근으로 이전해 고객 접근성도 높였다.
신한투자증권은 프라이빗 미팅룸 등 시설을 고급화하고 '신한Premier 세미나 Hall'을 운영한다. 신한은행 충북영업본부와 공동 운영하는 '신한Premier 커뮤니타스 라운지'에서는 은행·증권의 투자·세무·승계 전문가가 협업하는 원스톱 자산관리 상담을 제공할 예정이다.
정용욱 신한투자증권 신한Premier총괄사장은 "청주금융센터를 충청권 핵심 거점으로 육성해 기업과 고객에게 차별화된 자산관리 경험을 제공하겠다"며 "신한금융그룹의 네트워크를 기반으로 신뢰를 넘어 감동을 드리는 신한Premier 가치를 실현하겠다"고 밝혔다.
