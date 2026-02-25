KB증권, 7000억원 규모 유상증자 결정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 25일 이사회 의결을 통해 총 7000억원 규모의 유상증자를 결정했다. 자본 규모 확충을 통해 사업 부문별 시장 경쟁력을 높이기 위한 조치다.
이번 증자는 최근 자본시장 환경 변화와 금융투자업 내 경쟁 심화에 대응하기 위한 차원이다. 자본시장 활성화와 생산적 금융 정책에 따른 자금 이동이 확대되는 상황에서 자기자본 규모와 자본 운용 역량을 강화한다는 취지다.
KB증권은 확충된 자본을 자본 효율성이 높은 영역에 전략적으로 배분할 계획이다. 위험가중자산 대비 수익성(RoRWA)을 높이고 자기자본이익률(ROE)을 개선해 수익성과 건전성을 동시에 강화한다는 방침이다.
또 디지털 기반 서비스 고도화, 고객 맞춤형 자산관리 역량 강화, 생산적 금융 및 자본시장 사업 경쟁력 확대 등에 자본을 활용할 예정이다. 발행어음 등 기존 인가 사업은 리스크 관리 원칙에 따라 운용 범위를 확대하고 자금 운용의 안정성과 효율성을 높일 계획이다.
KB증권은 이번 증자를 통해 수익 구조 전환과 사업 영역 확장을 동시에 추진하고 미래 사업 대응 역량을 강화하겠다고 밝혔다.
