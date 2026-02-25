[코인 시황] 비트코인 달러화 약세 속 6만5000달러로 반등…'이중 바닥' 시험대

비트코인 이중 바닥 패턴 시험...추가 하락 가능성 '여전'

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 미국 달러 약세와 아시아 증시의 위험선호(risk-on) 랠리에 힘입어 6만5400달러를 회복하며 수주 만에 처음으로 의미 있는 반등세를 나타냈다. 다만 시장에서는 기술적 반등 가능성과 함께 추가 급락 위험도 여전하다는 경고가 동시에 나온다.

비트코인(BTC)은 25일 6만5400달러 선을 회복했다. 달러 약세와 아시아 증시 전반의 강세가 암호화폐 시장에 '깔끔한(clean)' 반등을 제공했다는 평가다.

비트코인 가격 차트(최근 5일), 자료=야후 파이낸스, 2026.02.25 koinwon@newspim.com

◆ 비트코인 이중 바닥 패턴 시험...추가 하락 가능성 '여전'

이번 주 초 전체 암호화폐 시가총액은 2조1900억달러까지 하락하며 2월 5일 급락 당시의 저점을 사실상 재시험했다. 이 같은 저점 근접은 기술적 반등 기대를 키우는 요인으로 작용했다.

Fx프로의 수석 시장 애널리스트 알렉스 쿠프치케비치는 현재 시장이 전형적인 '이중 바닥(double bottom)' 패턴을 시험하고 있다고 진단했다. 해당 지지선이 유지될 경우 약 10%의 추가 상승 여력이 열릴 수 있지만, 반등에 실패할 경우 약 25%의 추가 하락 가능성도 배제할 수 없다는 설명이다.

이중 바닥은 하락 추세 이후 동일 저점을 두 차례 확인한 뒤 중간 고점을 돌파하면 강세 반전이 확인되는 W자형 패턴이다. 이에 따라 시장의 초점은 약 10일 전 기록했던 시가총액 2조4700억달러 수준을 회복할 수 있을지에 맞춰지고 있다.

◆ 알트코인 동반 반등…달러 약세가 '버팀목'

주요 알트코인도 비트코인 상승 흐름을 추종했다. 한국시간 오후 6시 40분 기준 이더리움은 24시간 전보다 4.6% 오른 1912달러에 거래됐으며, 솔라나(SOL)는 7.4%, BNB는 1.95%, XRP는 3.5% 상승하는 등 주요 알트코인도 일제히 오름세다.

MSCI 아시아 주가지수는 1.4% 오르며 사상 최고치를 기록했고, 한국과 대만의 AI 관련 반도체 기업들은 엔비디아 실적 발표를 앞두고 신고가를 경신했다.

달러화 약세 역시 위험자산에 우호적으로 작용했다. 블룸버그 달러 현물 지수는 트럼프 대통령의 국정연설 이후 하락했다. 그는 대법원이 글로벌 수입 관세를 무효화했음에도 관세 정책을 재차 강조했으며, 관세가 장기적으로 소득세를 대체할 수 있다는 취지의 발언도 내놨다.

역사적으로 달러 약세는 비트코인에 긍정적 요인이었지만, 이번 하락 사이클에서는 그 상관관계가 일관되게 유지되지는 않았다.

그럼에도 불구하고 시장 전반의 확신은 여전히 약하다. 블룸버그 설문에 응한 분석가들은 사상 최고치 대비 거의 50% 하락한 이후 비트코인에 '신뢰의 위기'가 나타났다고 평가했다. 쿠프치케비치는 "시장 바닥이 아직 확인되지 않았을 가능성이 크며, 진정한 투매는 아직 남아 있을 수 있다"고 경고했다.

◆ 이더리움 37% 급락…비탈릭 매도, 기업 손실 확대

한편 이더리움(ETH)은 지난 한 달간 37% 하락해 약 1900달러에 거래되고 있다. 이 과정에서 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린의 매도 사실이 시장의 추가 부담 요인으로 부각됐다.

부테린은 1월 프라이버시 및 보안 기술 개발을 위해 약 4300만달러 상당인 1만6384 ETH를 배정했다고 밝힌 바 있다. 2월 한 달 동안 그의 지갑 보유량은 약 1만7000 ETH 감소했다.

아캄 인텔리전스 데이터에 따르면, 부테린 관련 지갑은 2월 초 약 24만1000 ETH를 보유했으나 현재는 약 22만4000 ETH로 줄었다. 이 중 일부는 2월 초 3일간 660만달러, 최근 3일간 약 700만달러 규모로 유출됐다.

매도는 탈중앙화 거래소 애그리게이터 CoW 프로토콜을 통해 다수의 소규모 거래로 분할 집행됐다. 이는 슬리피지를 최소화하기 위한 일반적인 방식이지만, 일회성 이벤트가 아닌 지속적 매도 압력으로 작용했다는 점에서 부담 요인으로 해석된다.

여기에 스테이킹 수익률이 약 2.8% 수준까지 낮아지면서 매력도는 더욱 떨어졌다. 전체 ETH 공급량의 30% 이상이 여전히 스테이킹에 묶여 있지만, 무위험 자산 대비 수익 매력이 약화됐다는 평가다.

이더 가격 하락은 기업 보유자들에게도 타격을 주고 있다. 대형 보유 기업 중 하나인 비트마인 이머전 테크놀로지스는 이더가 6개월간 약 60% 하락하면서 평균 매입 단가를 크게 밑돌아, 수십억달러 규모의 미실현 손실을 안고 있는 것으로 추정된다.

결국 암호화폐 시장은 기술적 반등 기대와 구조적 신뢰 약화 우려가 교차하는 국면에 진입했다. 비트코인의 '이중 바닥'이 확인될지, 혹은 추가 하락의 전조가 될지는 향후 며칠간의 가격 흐름이 가늠자가 될 전망이다.

