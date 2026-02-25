KB국민은행, 27일부터 '금요일 1시간 조기 퇴근제' 도입

실노동시간 단축, 유연한 조직문화 조성

은행영업시간은 9to4로 기존과 동일

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 매주 금요일 근무시간을 1시간 단축하는 '금요일 1시간 조기 퇴근제'를 도입한다고 25일 밝혔다.

해당 제도는 오는 27일 자율시행을 거쳐 3월 6일부터 정식 시행될 예정이다.

KB국민은행 본사 신관. [사진= KB국민은행]

금요일 1시간 조기 퇴근제는 정부의 실노동시간 단축에 발맞춰 직원들의 일과 삶의 균형을 높이고, 업무 생산성을 제고하기 위해 마련됐다.

특히 육아와 돌봄 등 가정생활과 업무를 병행하는 직원들의 부담을 완화하고, 보다 유연하고 효율적인 조직문화 정착에 기여할 것으로 기대된다.

은행 영업시간은 기존과 동일하게 오전 9시부터 오후 4시까지 유지된다. 이에 따라 고객의 은행 창구 이용에는 변동 사항이 없으며, 금융서비스 제공에도 차질이 없도록 운영할 방침이다.

또한 여섯시은행(9To6 Bank)과 인천국제공항지점 등 영업시간이 별도로 정해진 영업점과 특화점포 역시 기존 영업시간을 유지한다.

peterbreak22@newspim.com