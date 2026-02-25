WGBI 편입 앞두고 외국인 韓 국채 투자 급증…대외채무 역대 최대

재경부, 2025년 말 대외채권·채무 동향 발표

지난해 대외채무 7669억달러…940억달러 증가

건전성 지표 다소 악화…외채 상환능력 '안정적'

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 우리나라의 세계국채지수(WGBI) 편입을 앞두고 외국인의 국채 투자가 역대 최대 수준을 기록하면서 대외채무 규모가 가파르게 늘었다.

단기외채 비중 등 일부 외채 건전성 지표는 악화했으나, 외화유동성 커버리지 비율(LCR)은 178.4%로 양호한 수준을 유지했다.

25일 재정경제부가 발표한 '2025년 말 대외채권·채무 동향'에 따르면, 작년 12월 말 기준 우리나라 대외채무는 7669억달러로 전년 대비 940억달러 증가했다.

만기별로 보면 단기외채(만기 1년 이하)는 1790억달러로 전년 보다 325억달러 늘었고, 장기외채(만기 1년 초과)는 5878억달러로 전년 대비 615억달러 증가했다.

2025년 말 대외채권·채무 동향. [자료=재정경제부]

부문별로 구분하면 정부(460억달러), 중앙은행(24억달러), 은행(155억달러), 기타부문(301억달러)의 외채가 각각 상승했다.

재경부는 "대외채무 증가는 우리 국채의 WGBI 편입(4월 편입 개시) 등을 앞두고 한국 채권에 대한 외국인의 투자가 증가하는 등 해외 투자 자금의 국내 유입 흐름을 반영한 것"이라고 설명했다.

실제로 우리 국채에 대한 외국인 순 투자는 2021년 44조1000억원→2022년 20조9000억원→2023년 26조2000억원→2024년 13조8000억원→작년 61조9000억원으로 꾸준히 증가했다.

대외채권은 1조1368억달러로 전년 보다 768억달러 늘었다. 이에 따라 대외채권에서 대외채무를 뺀 순대외채권은 3699억달러로 1년 전보다 172억달러 감소했다.

건전성 지표는 소폭 악화했다. 단기외채가 총외채에서 차지하는 비중은 2024년 21.8%에서 지난해 23.3%로 1.6%p 상승했다. 단기외채를 외환보유액과 비교한 비율도 35.3%에서 41.8%로 6.6%p 올랐다.

다만 재경부는 해당 지표는 최근 수년간 변동 범위 내에 있으며, 지난 2008년 글로벌 금융위기 당시 단기외채/보유액 비율(72.4%)·단기외채/총외채 비중(46.6%)과 비교하면 낮은 수준이라는 분석이다.

국내은행의 외채 상환능력을 나타내는 외화유동성 커버리지 비율(LCR)은 작년 12월 말 기준 178.4%로 규제 비율(80%)을 크게 웃돌았다. 은행권의 단기 외화 상환능력은 충분한 수준이라는 평가다.

