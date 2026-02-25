에스티팜, 'TIDES Asia 2026' 참가… 글로벌 CDMO 파트너십 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 에스티팜은 24일부터 26일까지 일본 도쿄에서 열리는 아시아 최대 핵산·펩타이드 치료제 전문 행사인 'TIDES Asia 2026'에 참가해 글로벌 제약·바이오 기업들과 비즈니스 미팅을 진행한다고 25일 밝혔다.
에스티팜은 이 자리에서 사전 조율된 미팅을 중심으로 CDMO 협력, 상업 공급, 공동개발 및 장기 파트너십을 목적으로 한 논의를 활발히 진행한다. 특히 기존 상업화 중심의 파트너십을 초기 임상 단계 시료 공급까지 확장하고, 신규 수요가 기대되는 일본 시장을 적극 개척해 중장기 수주 기반을 강화한다는 계획이다.
에스티팜은 고품질 올리고 원료의약품(API) 생산 역량과 비임상 및 임상 초기 단계의 소규모(Small-scale) 생산부터 상업화 단계의 대규모(Large-scale) 생산까지 유연하게 대응 가능한 스케일업(Scale-up) 인프라를 바탕으로 글로벌 프로젝트 확대를 추진하고 있다.
실제로 최근 글로벌 시장에서 siRNA 및 안티센스 치료제의 상업화가 가속화되면서 안정적 대량 생산 능력과 규제 대응 역량은 핵심 경쟁요소로 부각되고 있다. 이에 에스티팜은 이번 컨퍼런스에서 다수의 상업 공급 경험과 품질 시스템을 바탕으로, 후기 임상 및 상업화 단계 프로젝트를 포함한 다양한 아젠다를 가지고 미팅을 진행한다는 방침이다.
에스티팜 관계자는 "올리고 뉴클레오타이드 시장이 구조적으로 성장하는 가운데, 제조 경쟁력과 공급 안정성이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 TIDES Asia 참가를 통해 글로벌 고객과의 전략적 협력 기반을 강화하고, 중장기 수주 파이프라인을 확장하는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.
한편, TIDES Asia는 올리고뉴클레오타이드, mRNA, 펩타이드 및 차세대 핵산 치료제 개발과 관련된 연구개발(R&D), 제조(CMC), 품질(QA/QC), 규제 전략을 아우르는 전문 행사로 글로벌 제약사 및 바이오텍의 의사결정권자들이 대거 참석하는 전략적 네트워킹 플랫폼이다.
