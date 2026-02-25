한미, 내달 9~19일 '자유의 방패' 실시…전작권 전환 대비 전구급 연합훈련

작년보다 야외훈련 축소…트럼프 방중 일정 고려한 조정
북 "북침 연습" 반발 예상, 유엔군 회원국도 참가
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미 양국 군 당국이 내달 9일부터 19일까지 전구(戰區)급 연합지휘소훈련(CPX)인 '자유의 방패'(Freedom Shield·FS) 연습을 실시한다. 합동참모본부는 25일 "FS는 한미가 매년 실시하는 방어적 성격의 연례 훈련으로, 한반도 유사시 연합방위태세를 점검하는 목적"이라고 밝혔다.
합참은 이번 연습이 "최근 전시훈련(전훈) 분석 결과와 도전적 전장환경을 반영한 현실적 시나리오를 통해, 연합·합동 전영역(全領域) 작전 수행능력을 검증하고 '조건에 기초한 전작권 전환(COTP)' 준비를 지속하는 계기"라고 설명했다. FS 연습은 매년 3월, 8월의 '을지 자유의 방패'(UFS·을지프리덤실드) 연습과 함께 한반도 전면전 대비체계를 평가·보완하는 핵심 훈련이다.
이번 FS 기간에는 지휘소훈련과 연계된 야외기동훈련(FTX)도 병행된다. 군 관계자는 "올해 야외훈련은 지난해보다 축소된 규모로 조정됐다"며 "이는 오는 3월 말~4월 초 도널드 트럼프 미 대통령의 방중(訪中)에 앞서 북·미 대화 재개 여건을 고려한 정부 내 일부 의견이 반영된 것"이라고 전했다.
올해 훈련에는 유엔군사령부 회원국들도 참가해 정전협정 체계 하의 다국적 연합작전 절차를 검증한다. 중립국감독위원회(NNSC)는 연습 기간 정전협정 준수 여부를 확인할 예정이다. 북한은 한미연합훈련을 '북침 연습'으로 규정해온 만큼, 이번 FS에 대해서도 강하게 반발할 것으로 관측된다.
