롯데글로벌로지스, 카자흐 신라인그룹과 협력…"중앙아시아 물류 선도"

지난해 업무협약 체결 이후 공동 비전 발표

양사, 현지 식품·유통업체 물류 수요 공략

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 롯데글로벌로지스는 중앙아시아 최대 빙과 제조사인 카자흐스탄 '신라인그룹(Shin-Line Group)'과 함께 '중앙아시아 물류 선도'의 공동 비전을 발표했다고 25일 밝혔다.

지난 24일(현지시간) 카자흐스탄 알마티의 신라인그룹 본사에서 열린 비전 선포식에는 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사와 안드레이 신 신라인그룹 회장이 참석했다. 이번 행사는 지난해 9월 양사가 체결한 '중앙아시아 물류 협력 강화' 업무협약에 따른 후속 조치다.

지난 24일(현지시간) 카자흐스탄 알마티에서 열린 비전 선포식에서 강병구 롯데글로벌로지스 대표이사(오른쪽)와 안드레이 신 신라인그룹 회장이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=롯데글로벌로지스]

양사는 파트너십 강화와 상호 전문성 결합을 통해 물류 시너지를 창출, 독립국가연합(CIS) 지역의 물류를 선도하는 '중앙아시아로 가는 가장 스마트한 길'이 되겠다는 공동의 비전을 발표했다.

중앙아시아 현지는 물론 한국과의 운송 간에도 통합 물류 운영을 추진해 물류 효율화와 최적화를 실현한다는 구상이다. 양사의 이러한 물류 시너지는 중앙아시아 현지 식품 및 편의점 유통 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 양사는 선진 풀필먼트 역량을 바탕으로 향후 현지 이커머스 풀필먼트 사업을 선점하며 고부가가치 서비스를 확장하고 현지 식품·유통업체의 물류 수요 공략에 집중할 계획이다.

강병구 대표이사는 "양사의 파트너십은 한국과 CIS 지역 물류 시장의 판도를 바꿀 핵심 동력이 될 것"이라며 "비전 달성을 통해 시장 경쟁력을 한층 강화하고 양사를 한 단계 더 도약시킬 것"이라고 말했다.

