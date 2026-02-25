식약처, 두쫀쿠 집중 검사…업체 81곳 식품위생법 '위반'

소비기한 경과·마스크 미착용 등
적발 업체 행정 처분 후 '재확인'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 두바이 쫀득 쿠키 등 디저트류를 조리해 배달·판매하는 음식점 등을 조사한 결과 81곳이 '식품위생법'을 위반한 것으로 나타났다.
식품의약품안전처는 지난 2일부터 6일까지 두바이 쫀득 쿠키 등 디저트류를 조리해 배달·판매하는 음식점과 아이스크림 무인 판매점 4180곳을 점검한 결과 업체 81곳이 '식품위생법'을 위반했다고 25일 밝혔다.
디저트류 배달 음식점은 총 2947곳을 점검해 60곳이 적발됐다. 주요 위반 사항은 ▲위생모 및 마스크 미착용 등 위생적 취급기준 위반(12곳) ▲소비기한 경과 제품 보관·판매 등 영업자 준수사항 위반(10곳) ▲폐기물 용기 뚜껑 미설치 등 시설기준 위반(14곳) ▲건강진단 미실시(20곳) ▲기준 및 규격 위반(2곳) 등이다.
아이스크림 무인 판매점은 1233곳 중 21곳이 적발됐다. 이 업체들은 소비기한 경과 제품 보관·판매 등 위생적 취급기준을 위반했다.
배달 음식점에서 판매하는 두바이 쫀득 쿠키, 초콜릿 등 조리식품 총 128건을 수거해 식중독균을 검사한 결과, 두바이 쫀득 쿠키 1건에서 황색포도상구균이 기준보다 초과 검출됐다. 식약처는 해당 음식점에 대해 행정처분할 예정이다.
식약처는 배달 음식점의 위생 및 안전관리를 강화하기 위해 2021년부터 다소비 품목을 대상으로 집중 점검을 실시하고 있다. 소비경향을 고려해 점검 대상을 다양한 품목으로 확대하고 있다.
식약처는 "올해에도 국민이 많이 소비하는 배달음식과 무인 식품 판매점에 대한 안전관리를 강화할 것"이라며 "위생 사각지대가 없는 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다할 계획"이라고 설명했다.
