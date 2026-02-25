"조건·한도 없이 최대 2% 할인"...신한카드, 심플 플랜' 2종 출시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 복잡한 조건 없이 심플한 할인 혜택을 제공하는 '신한카드 심플 플랜'과 '신한카드 심플 플랜 플러스'를 출시했다고 25일 밝혔다.

심플 플랜 2종은 기존 신한카드 Simple 계열 상품의 직관적인 서비스 구조를 유지하며 혜택 수준을 강화한 것이 특징으로, 실적 조건 없이 일상 소비 전반에서 무제한으로 할인 받을 수 있다.

우선 심플 플랜은 국내 이용금액의 1%, 해외 이용금액의 2%를 할인해준다. 국내 가맹점에서 5만원 이상 결제시 2~3개월 무이자 할부 서비스도 상시 제공한다.



심플 플랜 플러스는 심플 플랜보다 혜택을 한층 강화해 국내 이용금액의 1.5%, 해외 이용금액의 2%를 할인해준다. 카드 최초 발급 고객에게는 마트, 병원, 주유 영역에서 3만원 이상 결제시 3만원을 돌려주는 웰컴 서비스를 추가로 제공한다. 최대 3개월 무이자 할부 서비스 역시 동일하게 활용 가능하다.

또한 심플 플랜 플러스 가족카드를 분기 기준 150만원 이상 이용하면 카드 1매당 1만원을 돌려준다. 최대 4매까지 혜택 받을 수 있다.

신한카드는 심플 플랜 2종 출시 기념 이벤트도 진행한다. 심플 플랜 고객이 오는 3월 31일까지 이벤트에 응모하고, 4월 30일까지 음식점, 카페 업종 2만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용하면 1만원을 돌려준다.

심플 플랜 플러스 고객이 마트, 병원, 주유 영역 3만원을 포함해 누적 40만원 이상 이용하면 웰컴 서비스와는 별도로 2만원을 돌려준다. 본인 카드, 가족 카드를 각각 40만원 이상 이용하면 1만원을 추가로 혜택 받을 수 있다.

심플 플랜, 심플 플랜 플러스의 연회비는 각각 국내 전용 1만 5000원, 4만 7000원이며, 해외 겸용(Mastercard)은 1만 8000원, 5만원이다. 심플 플랜 플러스의 가족카드 연회비는 2만원이다. 카드 서비스 및 이벤트에 관한 자세한 사항은 신한 SOL페이 및 신한카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

