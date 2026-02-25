[AI 부동산 투데이] 서울 아파트 매물 가뭄…동작·마포 40% 넘게 빠졌다

서울 아파트 매물 1년 새 24% 증발
2030세대 영끌 매수세 한풀 꺾여
정부, 72조원 SOC 예산 상반기 집중 집행
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 2월 25일 건설·부동산 업계는 쪼그라든 서울 아파트 매물과 한풀 꺾인 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)' 열기에 주목했습니다. 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 눈치싸움이 치열해지며 매물이 크게 줄어든 가운데, 깐깐해진 대출 문턱에 신규 주택담보대출 금액도 확연한 감소세를 보이고 있습니다. 건설업계는 72조원 규모의 정부 SOC(사회기반시설) 예산 조기 발주 소식에 가뭄 속 단비를 기대하는 모습입니다.
◆ 서울 아파트 매물 1년 전 대비 '뚝'…강남·서초만 늘었다
서울 아파트 매물이 눈에 띄게 줄어들며 시장의 관망세가 짙어지고 있습니다. 최근 시장 통계에 따르면 서울 아파트 매물(25일 기준)은 한 달 새 23.8% 줄어든 7만333건으로 집계됐습니다. 1년 전과 비교해도 22.9% 감소한 수치입니다. 자치구별로 보면 강남구와 서초구만 전년 대비 매물이 소폭 증가했습니다. 동작구와 성북구, 마포구 등 이른바 '한강벨트' 지역 대다수에선 40~50% 가까이 매물이 급감했습니다.
일부 급매물 소진과 가격 조정이 나타나고 있지만 전문가들은 이를 추세적 하락으로 보기는 이르다고 분석합니다. 오는 5월 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 앞두고 있어, 다주택자들의 매물 잠김 현상이 심화할지 혹은 절세용 매물이 쏟아질지가 향후 집값 향방을 가를 최대 변수로 꼽힙니다.
◆ "'영끌' 이젠 옛말?"…신규 주택담보대출 금액 큰 폭 감소
고금리 장기화와 정부의 전방위적인 가계부채 관리 여파로 신규 주택담보대출 금액이 눈에 띄게 줄어들었습니다. 한때 부동산 시장을 주도했던 2030세대의 영끌 매수세가 한풀 꺾인 모습입니다. 한국은행이 공개한 '차주별 가계부채 통계 편제 결과' 지난해 4분기 기준 주택담보대출 평균 잔액은 30대가 2억2541만원으로 가장 많았습니다.
20대(1억9287만원)와 40대(1억8186만원)가 뒤를 이었으나 전체적인 신규 대출 취급액 자체는 크게 감소한 것으로 파악됐습니다. 시중은행의 대출 금리 인상과 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 도입 등 대출 옥죄기가 본격화되면서, 이자 상환 부담을 느낀 실수요자들이 주택 매수를 미루고 관망세로 돌아선 것이 주요 원인으로 분석됩니다.
◆ 정부 SOC 예산 조기 발주…72조원 규모 '큰 장' 선다
민간 건설 경기 침체로 한파를 겪고 있는 건설업계에 단비가 내릴 전망입니다. 정부가 침체된 건설 경기를 부양하고 지역 경제를 활성화하기 위해 올해 사회간접자본(SOC) 예산을 대폭 늘리고 조기 발주에 나서기로 했습니다. 올해 공공 부문에서만 무려 72조원 규모의 초대형 관급 공사 큰 장이 열리며 전체 건설 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
고금리 장기화와 미분양 적체 및 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 자금난을 겪고 있는 중견 건설사와 지방 건설사들에게는 이번 공공 공사 물량이 가뭄 속 오아시스가 될 수 있습니다. 정부는 상반기 내에 예산을 집중적으로 집행해 민간 시장의 부진을 공공 부문이 상쇄하겠다는 방침입니다. 생존 기로에 놓인 건설사들은 유동성 확보와 실적 방어를 위해 관급 공사 수주전에 사활을 걸 것으로 보입니다.
