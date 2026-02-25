나채범 한화손보 대표, 청소년 불법도박 근절 캠페인 참여

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화손해보험은 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법도박 근절' 릴레이 캠페인에 나채범 대표가 동참했다고 25일 밝혔다.
이번 캠페인은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기범죄입니다'라는 슬로건 아래 국민적 관심을 높이고, 청소년 불법도박의 심각성을 알리기 위해 릴레이 형식으로 진행되고 있다.
이번 참여는 이문화 삼성화재 대표의 바통을 이어받아 진행됐으며 다음 순서로 김중현 메리츠화재 대표를 지목했다.
청소년 불법도박은 온라인∙모바일 환경을 중심으로 일상 속에 빠르게 확산되고 있어 청소년 도박 노출과 중독 위험에 대한 사회적 우려가 커지고 있다. 이에 한화손보는 보험업의 본질인 사회적 위험 관리 역할에 따라 예방 인식 개선에 힘을 보탰다.
나채범 한화손해보험 대표는 "청소년 불법 도박은 단순한 개인의 일탈이 아니라 사회 전체가 함께 예방하고 대응해야 할 과제"라며 "미래 세대를 보호하기 위한 예방 중심의 사회 안전망 구축에 지속적으로 힘을 보태겠다"고 말했다.
한편, 한화손보는 청소년을 위한 사회공헌 활동을 포함하여 미래세대를 위한 사회 문제 개선에도 힘쓰고 있다. '출산 후 5년간 중대질환 확대보장', '출산지원금' 특약 출시로 손해보험사 최초로 상생∙협력 증진 우수기관으로 선정돼 수상한 바 있으며, 올해 초 '한화 시그니처 여성건강보험 4.0'에 '임신지원금'을 탑재해 저출생 문제 해결에 지속 노력하고 있다.
