KB국민카드, '두산베어스 KB카드' 출시

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 두산베어스 구단과 제휴하여 두산베어스 팬들을 위한 맞춤 혜택을 담은 '두산베어스 KB카드'를 출시했다고 25일 밝혔다.
'두산베어스 KB카드'는 두산베어스 팬들이 야구 경기 즐기는데에 포커스를 맞춘 특화 할인과 팬들의 일상 생활에 필요한 생활 영역 할인 서비스가 담겼다.
특화 할인으로 두산베어스 홈경기 티켓(공식 홈페이지, NOL 티켓, 잠실야구장 내 매표소 4개소)과 굿즈·용품(위팬 공식 온라인샵, 잠실야구장 위팬샵, 베어스하우스) 구매 시 50% 할인을 전월 실적에 따라 월 1만원(전월 실적 30만원 이상), 2만원(전월 실적 80만원 이상) 한도로 제공한다.
두산베어스 홈구장 식음료(배달타자 앱 내 '잠실야구장' 주문, 잠실야구장 내 식음료 업체) 구매 시 20% 할인을 전월 실적에 따라 월 5000원(전월 실적 30만원 이상), 1만원(전월 실적 80만원 이상) 한도로 제공한다.
생활 영역 할인은 전월 실적 30만원, 80만원에 따라 OTT(티빙, 넷플릭스, 유튜브프리미엄, 디즈니플러스) 30% 할인을 월 5000원, 1만원 한도로 제공한다.
또한 편의점(CU, GS25)에서 월 3000원, 5000원 한도 5% 할인, 배달앱(배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠, 마켓컬리) 월 3000원, 5000원 한도 5% 할인을 각각 제공한다.
또한 두산베어스 팬들의 다양한 취향을 고려한 두산베어스 마스코트, 엠블럼, 헤리티지 카드 디자인 3종으로 출시해, 원하는 디자인을 선택해 발급 받을 수 있다.
카드 연회비는 1만5000원이며, 모바일 단독카드로 발급 시에는 9000원이다.
아울러 KB국민카드는 출시를 기념해 한정판 두산베어스 선수 포토카드를 랜덤으로 증정한다. 해당 포토카드는 일반 판매되지 않는 한정 굿즈로 실물카드 발급 고객 선착순 3000명에게 제공되며 준비된 수량 소진 시 조기 종료될 수 있다.
KB국민카드 관계자는 "야구 팬들이 경기 관람의 즐거움은 물론 일상에서도 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객의 라이프스타일과 취향을 반영한 제휴 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.
카드 발급 신청은 KB Pay, KB국민카드 홈페이지, 고객센터에서 가능하다.
