교통안전공단, '대한민국 녹색기후상' 우수상 수상…탄소중립경영 성과 호평

TS, '2026 대한민국 녹색기후상' 수상 쾌거

K-RE100 이행 등 추진체계 구축

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국교통안전공단(TS)가 온실가스 감축과 탄소중립 경영 실천에 앞장선 공로를 인정받았다.

25일 김한양 한국교통안전공단(TS) 서울본부장(사진 왼쪽)이 김성회 국회의원(사진 오른쪽)으로부터 대한민국 녹색기후상 우수상을 수상한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=TS]

25일 TS는 '2026 대한민국 녹색기후상 시상식'에서 '공공·기업(건물·교통) 부문 우수상'을 수상했다고 밝혔다.

대한민국 녹색기후상은 국회기후변화포럼 주관으로 2010년에 제정된 국내 대표 기후변화 종합 시상식이다. 매년 기후변화 대응과 지속가능한 탄소중립 사회 추진에 기여한 단체 또는 개인을 선정하고 있다.

TS는 교통부문 배출권 감축사업을 통해 감축방법론 개발 및 제도적 기반을 선제적으로 마련한 성과를 인정받았다. 2050년 K-RE100(기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 태양광, 풍력 등 재생에너지로 충당하겠다는 자발적인 국제 캠페인)의 전사적, 단계적 이행 등 조직 전반의 참여를 기반으로 한 추진체계를 구축한 점에 높은 점수가 주어졌다.

TS는 준정부기관 최초로 온실가스감축인지 예산제도를 도입한 바 있다. 기후위기 취약계층 피해 최소화를 위한 정의로운 전환사업 추진 등 '탄소중립기본법'을 이행해 탄소중립경영의 실효성을 강화하고자 노력했다.

정용식 TS 이사장은 "이번 수상은 TS가 구성원과 함께 차곡차곡 쌓아온 탄소중립 실천의 결과를 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 현장에서 바로 체감되는 친환경 교통안전 정책과 캠페인을 지속적으로 확대하고, 기후변화에 선제적으로 대응해 지속가능한 교통부문 탄소중립경영을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com