정동영 "北, 당대회서 경제·민생 강조…한반도 정세에 시사점 던져"

통일부 정책자문위원회 전체회의

"남북 공동성장 동력 마련해 나가야 할 시점

빠른 시일 내 단절 소통 채널 열어 협력 복원"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관은 25일 북한의 9차 당대회와 관련해 "북측이 강조하고 있는 경제·민생 중심의 기조는 한반도 정세에도 의미 있는 시사점을 던지고 있다"고 진단했다.

정 장관은 이날 정부서울청사 별관에서 열린 2026년 통일부 정책자문위원회 전체회의 인사말에서 이같이 말했다.

정 장관은 "그동안 한반도 정세를 돌아보면 북한이 경제 개선을 우선 과제로 뒀을 때 남북 간에, 또 북미 간에 긴장이 완화되고 협력의 공간이 넓어졌던 경험이 있다"고 설명했다.

정동영 통일부 장관이 25일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 통일부 정책자문위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. [사진=통일부]

정 장관은 "지금까지 공개된 내용으로 볼 때 앞으로 5년간 정책방향으로 경제 개선과 인민생활 향상에 방점을 두고 군사·대외 분야는 비교적 신중하게 메시지를 관리하는 것으로 보인다"며 "통일부 장관으로서 북측 핵심 관계자들의 인사 동향도 주목하고 있다"고 말했다.

정 장관은 "우리 경제는 어려운 시기를 지나 회복과 성장의 길로 재진입하고 있고 북한 역시 지방공업 현대화와 지방발전 등 새로운 발전 방향을 모색하고 있다"고 말했다.

다만 정 장관은 "국제 정세 불확실성과 대외경제 유동성이 어느 때보다 커진 상황으로 지금은 남북 모두에게 새로운 정세가 필요한 시점"이라고 강조했다.

정 장관은 "아무짝에도 쓸모없는 적대와 대결이 아닌 평화와 공동성장을 중심에 둔 새로운 환경 조성을 통해 남북 공동성장의 동력을 마련해 나가야 할 시점"이라고 말했다.

정 장관은 "이를 위해 빠른 시일 내에 단절된 소통 채널을 다시 열어 긴장을 완화하고 위험을 관리하는 상호 간의 협력이 복원될 수 있기를 기대한다"고 힘줘 말했다.

정 장관은 "한반도 평화 공존의 남북 이해관계는 일치한다고 생각하고 경제 발전과 민생 안정의 토대인 평화 공존을 앞에 두고 우리가 서로 맞서 싸우거나 상대방을 해치려 할 이유가 없다"고 말했다.

정 장관은 "우리 정부와 함께 이번에 새로 선출된 북측 당 지도부가 한반도 평화 공존에 새로운 협력 시대를 열어갈 수 있기를 기대한다"고 희망했다.

통일부는 이날 전체회의에서 양문수 북한대학원대학교 교수를 새 정책자문위원장으로 위촉했다. 120명의 민간 자문위원을 6개 분과로 나눠 위원으로 위촉했다.

hyun9@newspim.com