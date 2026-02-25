전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.27 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[ETF 시황] 자동차 ETF 질주…현대차·기아 급등에 수익률 상위 싹쓸이

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

코스피 6000 돌파에 인버스 ETF 4~5%대 급락
건설·철강 테마 강세…비만치료, 1%대 하락

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파한 가운데 자동차 관련 상장지수펀드(ETF)가 일제히 급등했다. 반면 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품은 전날에 이어 약세 흐름을 나타냈다.

25일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 TIGER 현대차그룹플러스는 전 거래일 대비 7.97% 상승하며 일간 수익률 1위를 기록했다. 이어 TIGER 퓨처모빌리티액티브(7.02%), SOL 자동차TOP3플러스(6.62%), KODEX 자동차(6.47%) 등 자동차 테마 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 25일 오후 1980년 코스피 시장이 열린지 46년 만에 사상 처음으로 6083.86으로 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 2026.02.25 yym58@newspim.com

이는 현대차(9.16%)와 기아(12.70%)가 동반 급등한 영향으로 풀이된다. 같은 날 미국 생산기지 성과와 대규모 국내 투자 계획이 부각되면서 현대자동차그룹 관련 종목에 매수세가 집중됐고, 관련 ETF 수익률도 크게 뛰었다.

지수가 강세를 보이면서 인버스 ETF는 내림세를 나타냈다. KIWOOM 200선물인버스2X는 5.40% 하락했고, TIGER 200선물인버스2X(-4.90%), RISE 200선물인버스2X(-4.41%), PLUS 200선물인버스2X(-3.99%) 등도 수익률 하위권에 자리했다.

레버리지·인버스 상품을 제외하면 SOL의료기기소부장Fn(-2.53%), RISE 인도디지털성장(-2.48%), KODEX 차이나AI테크액티브(-2.36%), 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브(-2.10%) 등이 하락했다.

테마별로는 건설(5.67%)과 철강(4.36%) 관련 ETF가 강세를 보였다. 건설 테마에서는 TIGER 200건설(6.41%), KODEX 건설(4.92%) 등이 상승했고, 철강 테마에서는 TIGER 200 철강소재(4.43%), KODEX 철강(4.29%) 등이 오름세를 나타냈다.

반면 비만치료(-1.52%) 테마는 약세가 두드러졌다. RISE 글로벌비만산업TOP2+는 전 거래일보다 1.69% 하락했으며, KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus(-1.45%), TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus(-1.43%) 등도 동반 하락 마감했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동