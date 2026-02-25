[ETF 시황] 자동차 ETF 질주…현대차·기아 급등에 수익률 상위 싹쓸이

코스피 6000 돌파에 인버스 ETF 4~5%대 급락

건설·철강 테마 강세…비만치료, 1%대 하락

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스피가 사상 처음으로 6000선을 돌파한 가운데 자동차 관련 상장지수펀드(ETF)가 일제히 급등했다. 반면 지수 하락에 베팅하는 인버스 상품은 전날에 이어 약세 흐름을 나타냈다.

25일 코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 TIGER 현대차그룹플러스는 전 거래일 대비 7.97% 상승하며 일간 수익률 1위를 기록했다. 이어 TIGER 퓨처모빌리티액티브(7.02%), SOL 자동차TOP3플러스(6.62%), KODEX 자동차(6.47%) 등 자동차 테마 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 25일 오후 1980년 코스피 시장이 열린지 46년 만에 사상 처음으로 6083.86으로 마감한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 2026.02.25 yym58@newspim.com

이는 현대차(9.16%)와 기아(12.70%)가 동반 급등한 영향으로 풀이된다. 같은 날 미국 생산기지 성과와 대규모 국내 투자 계획이 부각되면서 현대자동차그룹 관련 종목에 매수세가 집중됐고, 관련 ETF 수익률도 크게 뛰었다.

지수가 강세를 보이면서 인버스 ETF는 내림세를 나타냈다. KIWOOM 200선물인버스2X는 5.40% 하락했고, TIGER 200선물인버스2X(-4.90%), RISE 200선물인버스2X(-4.41%), PLUS 200선물인버스2X(-3.99%) 등도 수익률 하위권에 자리했다.

레버리지·인버스 상품을 제외하면 SOL의료기기소부장Fn(-2.53%), RISE 인도디지털성장(-2.48%), KODEX 차이나AI테크액티브(-2.36%), 마이티 바이오시밀러&CDMO액티브(-2.10%) 등이 하락했다.

테마별로는 건설(5.67%)과 철강(4.36%) 관련 ETF가 강세를 보였다. 건설 테마에서는 TIGER 200건설(6.41%), KODEX 건설(4.92%) 등이 상승했고, 철강 테마에서는 TIGER 200 철강소재(4.43%), KODEX 철강(4.29%) 등이 오름세를 나타냈다.

반면 비만치료(-1.52%) 테마는 약세가 두드러졌다. RISE 글로벌비만산업TOP2+는 전 거래일보다 1.69% 하락했으며, KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus(-1.45%), TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus(-1.43%) 등도 동반 하락 마감했다.

rkgml925@newspim.com