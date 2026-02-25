청와대, '당청 갈등' 일축…"당과 뜻 어긋나 문제 일으킨 적 없다"

이규연 "대통령 언급 종합, 당청 갈등 없었다"

"내란 혼란 수습, 당이 큰 역할"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이규연 청와대 홍보소통수석은 25일 일각에서 제기된 청와대와 여당의 갈등설에 대해 "대통령과 청와대의 뜻과 당의 뜻이 어긋나 문제를 일으킨 적은 없다"고 잘라 말했다.

이 수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "제가 보고 이재명 대통령이 언급하신 것을 종합하면 당청 갈등은 없었다"며 이같이 말했다.

이규연 청와대 홍보소통수석이 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 언론과 질의응답을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)에 당청 갈등을 다룬 기사를 공유하며 "당(黨)은 당의 일을, 청(靑)은 청의 일을 잘하면 된다"며 "민주당은 야당의 극한 투쟁 등 여러 장애에도 불구하고 국민이 맡긴 일을 최선을 다해 잘하고 있다. 개혁 입법은 물론 정부 지원에도 부족함이 전혀 없다"고 더불어민주당을 두둔했다.

이 대통령은 또 "언제나 강조하는 것인데 형식이나 의례보다 중요한 것은 국민이 체감하는 성과와 실적"이라며 "여당이 할 일을 잘하는 것이 최고의 정부 지원"이라고 여당의 역할을 강조했다.

특히 이 대통령은 '대통령이 뒷전이 됐다'는 지적에는 "대통령은 뒷전이 된 일이 없다"고 단언했다.

이와 관련해 이 수석은 "내란 혼란과 수습하는 과정에서 당이 큰 역할을 했다"며 "국회의원은 헌법 기관이니 자기 의견을 낼 수 있다. 그런 것이 당청 갈등이 있는 것처럼 비치는 것은 바람직하지 않고, 그것이 현실에 부합하지도 않는다"고 설명했다.

