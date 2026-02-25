정부, 대미 투자기업 미 입국·체류 애로 점검 간담회 개최

외교·산업·중기부와 대미투자 8개 기업 참석

美 입국·체류 동향 공유, 기업 애로사항 청취

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부·산업통산부·중소벤처기업부가 25일 대한상공회의소에서 대미 투자 주요 기업 8개사 및 관련 협회와 함께 입국·체류 애로 점검 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 한국 기업의 배터리·반도체 분야 대미 투자 확대에 따른 인력 파견 수요의 증가에 대응하기 위해 미국 입국·체류 과정에서의 애로사항을 점검하고 업계와의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

지난달 28일 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 대미투자 기업 한국인 근로자 비자 문제 워킹그룹 제3차 회의 모습. [사진=외교부] 2026.01.28

간담회에는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, LG화학, 삼성전자, SK하이닉스 등 기업과 함께 한국배터리산업협회, 한국반도체산업협회 등 협회 관계자가 참석했다.

이날 간담회에서 정부는 최근 미국 입국·체류 제도의 동향을 공유했으며, 참석 기업들은 비자 발급·입국 심사·현지 체류 절차 등에 대한 애로 사항과 개선책을 정부에 건의했다.

정부는 업종별 세분화를 통해 현장 의견을 폭넓게 청취할 필요가 있다는 기업들의 건의를 반영해 대규모 투자 기업뿐 아니라 동반 진출 협력사까지 간담회 대상에 포함하기로 했다. 이에 따라 배터리·반도체 분야를 시작으로 올해 상반기 중 자동차, 조선 등 업종별 릴레이 간담회가 개최될 예정이다.

외교부는 "이번 간담회에서 청취한 기업의 건의 사항을 바탕으로 미국 측과 지속적으로 협의해 안정적인 대미 투자 환경을 조성하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

