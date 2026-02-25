LG전자, iF 디자인 어워드 26관왕…클로이드·올레드 W6 수상

홈로봇·9㎜ 무선 월페이퍼 TV 등 혁신 제품 인정

강남 '플래그십 D5' 건축상…'쉬운 글 도서' 포용성 호평

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 'iF 디자인 어워드 2026'에서 26개 상을 받았다. 제품부터 건축까지 전 부문에서 디자인 경쟁력을 입증했다.

25일 LG전자에 따르면 iF 디자인 어워드는 제품, 커뮤니케이션, 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI), 패키지, 인테리어, 프로페셔널 콘셉트, 건축, 서비스 등 9개 부문을 평가한다. 디자인 차별성과 우수성을 종합 심사한다.

iF 디자인 어워드 2026에서 본상을 수상한 홈로봇 'LG 클로이드' [사진=LG전자]

집 안 환경과 조화로운 디자인에 사람의 표정, 음성, 몸짓에 반응해 상호작용하는 홈로봇 'LG 클로이드', 9㎜대 두께 무선 월페이퍼 TV 'LG 올레드 에보(evo) W6' 등 혁신 제품이 디자인 경쟁력을 인정받았다.

'LG 그램 프로' 노트북, 'LG 울트라기어 올레드 에보 모니터', LG 엑스붐 제품 3종, '휘센 오브제 컬렉션 쿨', 'LG 퓨리케어 바스에어시스템', 임직원을 위한 AI 에이전트 UX 등도 본상을 수상했다.

서울 강남구에 조성한 가전매장 '플래그십 D5'는 건축 부문 상을 받았다. 브랜드 비전과 혁신 기술을 공간에 반영했다.

느린 학습자와 발달장애 아동을 위한 '쉬운 글 도서'도 수상했다. 가전 사용법과 작동 원리를 쉽게 이해하도록 설계했다. 사회적 포용성과 지속가능성 측면에서 평가를 받았다.

정욱준 디자인경영센터장은 "미래 준비 관점에서 주력 사업을 강화하고, 새로운 성장 기회를 발굴해 고객 중심의 디자인 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.

syu@newspim.com