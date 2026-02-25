전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.27 (금)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

日파나소닉 유통망 삼킨 中…삼성·LG '북미·유럽' 입지 위협

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

日브랜드·中공세 결합…프리미엄 시장 정면 겨냥
유통 지배력 확대 비상…마케팅 비용 가중 불가피

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 일본 파나소닉이 유럽과 북미 시장의 TV 판매 사업을 중국 스카이워스에 이관하기로 결정하면서 국내 기업들의 긴장감이 높아지고 있다. 이번 결정은 단순한 판매 대행을 넘어 중국 업체가 일본 브랜드 신뢰도와 현지 유통망을 동시에 확보하는 계기로 해석된다. 이에 국내 가전업계에서는 삼성전자와 LG전자가 독식해온 프리미엄 TV 시장의 경쟁력을 약화시킬 것이란 분석이 나온다. 

25일 가전업계에 따르면, 파나소닉은 오는 4월부터 유럽과 북미 지역의 TV 판매 업무를 중국 가전업체 스카이워스로 넘기는 내용을 골자로 한 포괄적 파트너십 계약을 체결했다. 파나소닉은 판매 부진을 겪어온 해당 지역의 사업권을 넘김으로써 인건비와 물류비 등 고정비를 절감하고, 수익성이 높은 일본 내수 시장과 고부가 제품 생산에 역량을 집중한다는 구상이다.

파나소닉 로고 [자료=블룸버그]

이 같은 흐름은 일본 가전 업계 전반으로 확산하고 있다. 앞서 소니 역시 TV 사업 부문을 분리해 중국 TCL이 지분 51%를 보유하는 합작회사를 내년 4월 출범시키기로 합의했다. 파나소닉의 경우 2024년 기준 일본과 유럽 매출 비중이 전체의 80~90%에 달할 정도로 유럽 시장의 상징성이 크다. 미국 시장은 재진출 이후 구조조정 차원에서 이번 이관을 결정한 것으로 풀이된다.

국내 가전업계에서는 이번 중·일 연합이 삼성전자와 LG전자의 주력 시장인 프리미엄 유기발광다이오드(OLED) TV 분야에 적지 않은 파장을 불러올 것으로 관측한다. 그동안 중국 브랜드가 지녔던 저가 이미지의 한계를 파나소닉의 브랜드 신뢰도를 앞세워 상쇄할 수 있기 때문이다. 스카이워스가 파나소닉 TV의 판매권을 행사하며 북미와 유럽 매장의 핵심 구역에 제품을 진열할 경우 브랜드 인지도를 중시하는 현지 소비자들의 구매 패턴에 상당한 변화가 생길 수밖에 없다.

CES 2026에서 공개한 LG전자 무선 월페이퍼 TV 'LG 올레드 에보 W6'. [사진=LG전자]

가전업계 한 관계자는 "판매권 이관은 단순한 업무 대행이 아니라 파나소닉이 수십 년간 다져온 현지 유통망과 영업 노하우가 중국 기업에 통째로 전이되는 것"이라며 "중국 기업이 파나소닉의 영업망을 발판 삼아 자국 브랜드 제품까지 끼워 팔거나 대형 유통업체와의 협상력을 높일 경우 국내 기업의 매장 내 진열 면적이 축소될 수 있다"고 진단했다.

업계에서 가장 우려하는 점은 글로벌 유통 현장의 주도권 변화다. 베스트바이 등 글로벌 대형 유통사와의 관계에서 중국 기업이 파나소닉의 지위를 그대로 물려받으면 한국 제품의 노출 빈도가 줄어들어 매장 점유율 하락으로 이어질 가능성이 크다. 결국 표면적인 브랜드는 일본이지만, 공급망은 중국인 제품이 한국 가전의 북미·유럽을 공략하는 구조가 형성되면서 품질 우위만으로 시장을 방어하기 어려운 비대칭적 경쟁 환경에 놓이게 된 셈이다. 이 경우 삼성과 LG는 기존 노출 빈도를 유지하기 위해 유통사에 지급하는 프로모션 비용을 대폭 늘릴 수밖에 없다.

가전업계 또 다른 관계자는 "중국 기업이 일본 브랜드를 앞세워 프리미엄 시장의 점유율을 높이는 것은 국내 기업에 가장 위협적인 시나리오"라며 "일본의 브랜드 인지도를 확보한 중국 기업이 유통 지배력까지 갖출 시 발생하는 마케팅 압박과 점유율 공세는 향후 글로벌 TV 시장의 주도권을 위협할 수 있다"고 말했다.

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동