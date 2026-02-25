국회사무처 "어린이집 아동학대 의혹 깊이 사과…수사 적극 협조"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회사무처가 최근 국회 직장어린이집에서 발생한 아동학대 의혹과 관련해 사과와 함께 투명한 진상 규명을 약속했다.
국회사무처는 25일 입장문을 통해 "최근 국회 직장어린이집에서 발생한 불미스러운 사안으로 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 드리며, 무거운 책임을 통감한다"고 밝혔다.
국회사무처는 본 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 사건 인지 직후부터 신속한 진상 규명과 세심한 보호조치 마련을 위해 만전을 기하고 있다고 강조했다. 현재 진행 중인 경찰 및 관계 행정청의 수사와 조사에 최대한 적극적으로 협조하여, 추가 피해 여부까지도 투명하게 밝히겠다는 입장이다.
국회사무처는 "무엇보다 중요한 것은 원아들의 안위"라며 "피해 아동은 물론, 함께 생활해 온 원아들이 겪었을 불안과 충격을 세심히 살피고, 원아들이 하루빨리 정서적 안정을 되찾을 수 있도록 부모님들과 협의하여 필요한 보호조치를 실행해 나가겠다"고 말했다.
아울러 위탁 어린이집 전체에 대한 사무처의 관리·감독을 대폭 강화하고, 관련 전문기관들과 함께 어린이집 운영 전반을 객관적으로 재점검한 후 점검결과를 투명하게 공개하여 근본적인 재발방지 대책을 수립하겠다고 밝혔다.
국회사무처는 "피해 아동과 가족분들께서 조속히 건강하고 평온한 일상을 회복하실 수 있도록, 국회사무처가 끝까지 책임 있는 자세로 지원과 조치를 다하겠다"고 덧붙였다.
