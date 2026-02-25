저스템, LG전자와 74억 규모 OLED 장비 공급계약

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 디스플레이 전문 장비기업 저스템은 LG전자와 OLED 제조라인의 공정장비 공급계약을 체결했다고 25일 밝혔다.
회사에 따르면 계약기간은 오는 2027년 7월까지이며 수주금액은 74억원으로 저스템이 LG전자로부터 수주한 단일 프로젝트로는 최대규모다. 저스템은 기존에 IT OLED용 진공 물류장비와 R&D용 레이저 패터닝 장비 등을 공급해 왔는데 이번이 세 번째 대형 장비 수주에 해당한다.
특히 저스템은 그동안 관련 장비를 공급하며 경험과 노하우를 축적해왔고 정전기 제어장치인 'VIS'(Vacuum Ionizer System)를 LG디스플레이에 대량으로 공급하며 패널의 수율 향상을 제고하는 등 기술 역량을 높이 평가받았다.
회사 측은 이번 수주가 향후 OLED 양산 장비 시장에 본격적으로 진출할 수 있는 초석이 될 것으로 기대하고 있다. 글로벌 디스플레이 시장의 업황 개선에 따라 동일한 라인이 추가로 설치될 수 있고 그에 따른 OLED 양산라인 투자가 지속될 수 있기 때문이다.
디스플레이 영업담당 김명수 이사는 "이번 프로젝트 수주로 저스템은 공정장비 분야에서도 기술력과 신뢰도를 공식적으로 다시 한번 인정받았다"며 "향후 양산 장비 시장에 본격 진출하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.
