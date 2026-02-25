강삼영 "문해력·수리력·AI로 '강한 학력'…수포자 없는 강원교육 만들겠다"

민주진보 교육감 단일후보 2차 공약, 문해·수리·AI 미래역량–맞춤형 학습·코칭–대입 전략 3축 제시

"학력은 점수가 아닌 사고력·시민성을 아우르는 총체적 역량"

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도 교육감선거 민주진보 단일후보인 강삼영 예비후보는 25일 도교육청 브리핑룸에서 2차 공약 발표 기자회견을 열고 슬로건 '강한 학력, 빛나는 진로' 가운데 '강한 학력' 실현을 위한 학력 성장 정책을 제시했다.

강 예비후보는 "학력은 단순히 시험 점수를 높이기 위한 지식이 아니라 사고력·문제해결력·창의력 같은 지적 능력과 성취동기·민주적 시민성 같은 정의적 능력까지 포함하는 총체적 개념"이라며 "강원 아이들이 이런 학력을 갖추어야 성공적인 진학과 진로를 설계할 수 있고, 그것이 공교육의 책무"라고 강조했다.

그가 내놓은 '강한 학력' 정책은 ▲문해력·수리력 강화▲맞춤형 학습·학습코칭 프로그램 전면 확대▲대입 전략 강화 등 3대 축으로 구성됐다.

강삼영 강원교육감 예비후보가 2차 공약을 발표하고 있다.[사진=강삼영 선거사무소] 2026.02.25 onemoregive@newspim.com

◆문해력·수리력, 학습의 기본을 다시 세운다

먼저 문해력 강화를 위해 ▲GB(그레이트북스) 토론 프로그램 도입▲AI 기반 논술교육 강화▲스마트폰 프리스쿨 지원을 핵심 공약으로 제시했다.

초·중 전 학년을 대상으로 추천 그림책과 세계 명저를 읽고 토론·글쓰기로 연결하는 GB 토론 프로그램을 정규 수업에 전면 도입하고, 총괄평가에 논술(글쓰기) 평가를 포함하는 대신 AI 평가 시스템을 도입해 교사의 채점 부담을 줄이겠다는 구상이다.

학습 분위기 조성을 위해 학생·교사·학부모 3자 협약을 통한 '스마트폰 프리 학교'를 지정·지원하고 초·중 전 학년 독서·토론 활동도 확대한다.

수리력 강화 정책은 '학습 안전망' 구축에 초점을 맞췄다. ▲초4·초6 수학자신감 프로젝트▲중학생 수포자 제로 프로젝트 ▲심화 사고력 수학 프로그램 운영이 대표 공약이다.

초4·초6 수학자신감 프로젝트는 학기 초 전년도 수학 이해도를 진단해 결손이 있는 학생에게 6주 회복 프로그램을 제공, 중학교 입학 전 수리력 공백을 메우는 안전망 역할을 한다. 중학교 2학년 시기에는 협력 교사와 함께 소규모 그룹 수업과 코칭을 통해 개인별 맞춤 학습을 지원해 '수포자' 발생을 막겠다는 계획이다.

수학에 흥미와 소질이 있는 학생에겐 심화 사고력 수학 과정을 제공해 "잘하는 아이는 더 잘하게, 부족한 아이는 더 친절하게 가르치는 학교"를 만들겠다고 밝혔다.

◆맞춤형 학습·코칭, 기초학력 책임 시스템 구축

교수·학습법 전환 공약으로는 ▲학습심리 검사 및 코칭 프로그램 제공▲기본학력 책임 성장시스템 구축▲기초학력 전문교사제 운영 등을 내놨다. 학습심리 검사는 주로 중위권 학생부터 시작해 학습 태도·동기·전략을 진단하고, 메타인지 역량을 키우는 코칭 프로그램을 연계해 학력 도약을 돕는다. 장기적으로는 전 학생 대상으로 확대한다는 구상이다.

또 학생들의 문해력·수리력 발달 과정과 학습 데이터를 기반으로 한 '기본학력 성장시스템'을 구축해 담임 교사의 1차 피드백과 회복 프로그램이 구조적으로 작동하도록 하고, 난독·난산·경계선 지능 등 정밀 진단이 필요한 경우 별도 지원 체계와 연계한다는 계획이다.

동시에 수업 시간에 학습 부진 학생을 1대 1이나 소그룹으로 전담 지도하는 기초학력 전문교사제를 확대해, 기초·기본학력을 촘촘히 다지겠다고 밝혔다.

◆생기부·수능·정보 3박자로 대입 전략 강화

마지막으로 대학입시 전략은 ▲생기부 경쟁력 강화▲수능 대비 강화▲대입정보 전략 강화로 구성됐다.

생기부 경쟁력 강화를 위해서는 대학교수와 함께하는 전공 심화탐구 프로젝트와 인공지능(AI) 기반 학생부 분석·전형 시스템 구축을 제시했다. 지역 대학·전문가와 협력해 학교에서 제공하기 어려운 심화 탐구·예체능 프로그램을 운영하고, 이를 정규 학점으로 인정받는 체계를 만들겠다는 것이다.

또 AI 프로그램과 전문 교사단을 활용한 학생부 분석·전형 추천 시스템을 구축해 1대 1 대입 상담을 상시 제공, 학생 개개인의 생기부를 전략적으로 관리한다.

수능 대비 강화 공약으로는 고품질 수능 인강 무료 지원과 자기주도학습센터 운영을 내놓았다. 경제적 부담이 큰 고품질 수능 인터넷 강의를 무상 제공해, 지역·소득에 따른 수능 준비 격차를 줄이고, 학교 및 지역사회에 스터디카페 형태의 자기주도학습실을 설치해 희망 학생에게 엄격한 학습 관리와 코칭을 제공한다는 구상이다.

대입정보 전략 강화 방안에는 고1부터 전문 대입 컨설팅 제공과 지역대 의생명학과·계약학과 지역인재전형 확대가 담겼다. 모든 고등학교에 대입지원 전문교사를 배치해 고1부터 심화 상담과 프로파일 관리를 시작하고 교육감·대학총장·공공기관장이 참여하는 (가칭) 지역인재 성장협의회를 설치해 의생명·계약학과 등 지역인재전형 확대를 추진하겠다는 계획이다.

강삼영 예비후보는 "강원 어디에서 태어나도 '강한 학력'으로 자신의 길을 개척할 수 있어야 한다"며 "문해력과 수리력, 그리고 AI 시대에 필요한 미래역량을 골고루 키워 수포자 없는 학교, 누구나 성장하는 강원교육을 만들겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com