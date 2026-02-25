전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

비활용 농지 강제매각 카드 꺼낸 李…현장선 "농가 감소에 살 사람 부족해"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

농촌 인구 유출·신규 취득 규제 등으로 농지 거래 절벽
임대 농지, 영농 초기 부담 완화 도움...투기와 성격 달라
전문가 "농지 가격 하락 사례 多...투기 정의 명확해야"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 이재명 대통령은 전날 농지를 투기 수단으로 악용하는 사례를 차단하겠다며, 실제 경작하지 않는 농지에 대한 전수조사와 강제 처분 명령 등 후속 조치를 관계 부처에 지시했다. 투기성 보유가 농지 가격 안정을 저해하고, 귀농·귀촌 희망자의 진입을 가로막고 있다는 판단에서다.

다만 시장에서는 정책 실효성에 대한 의문도 제기된다. 매도 물량이 늘더라도 이를 흡수할 농업 인구가 감소 추세인 데다, 과거 강화된 농지 취득 규제로 신규 수요 역시 제한적이라는 이유에서다.

아울러 강제 매각이 확대될 경우 농지 임대차 시장이 위축돼 자본이 부족한 초기 농업인의 진입 기반이 약화될 수 있다는 우려도 나온다. 투기 억제라는 정책 목표와 시장 현실 사이의 간극을 어떻게 좁힐지가 과제로 남는다.

이재명 대통령이 25일 청와대에서 6회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

"비활용 농지, 투기와는 거리 멀어...매수 수요 없어"

25일 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 "매각명령의 대상은 상속받은 농지나 (소유주의) 노령 등으로 불가피하게 묵히는 농지를 대상으로 하는 것이 아니"라며 "투기 목적으로 농사를 짓겠다며 취득하고도 묵히거나 임대하는 농지를 대상으로 하는 것"이라고 적었다. 또 "농사를 짓겠다고 속이고 농지를 취득한 뒤 농사를 안 지으면 경자유전(농사를 짓는 사람만 농지를 소유) 원칙을 존중해 법에 따라 처분하도록 해야 하지 않겠느냐"고 반문했다. 농사를 안 짓는 농지에 대해 강제매각 등 조치가 필요하다는 전날의 발언을 재차 강조한 것이다.

그러나 이 대통령이 매각명령의 대상으로 지목한 '비활용 농지'를 투기와 연관짓기는 힘들다는 시각이 많다. 소유주의 매각 의사가 있어도 매수자를 구하지 못해 농지를 처분하기 어려운 경우가 잦기 때문이다. 충청남도 당진에서 농지 거래를 중개하는 한 중개업소 대표 A씨는 "농사로 수익을 얻기 힘들어 부채가 늘어나자 농지를 매각하고자 하는 소유주들이 있으나 매수 수요가 없어 거래가 성사되지 않는다"며 "땅을 공짜로 빌려준다고 해도 농사를 짓겠다는 사람이 없어 방치되는 농지가 많다"고 말했다.

농지 거래에 대한 규제도 의도치 않은 농지 비활용을 확대하는 요인으로 작용한다. 2021년 한국토지주택공사(LH) 직원들이 3기 신도시 개발이 예정된 농지를 내부 정보를 활용해 사들였다는 논란이 커졌다. 이에 2022년 5월 농지법 개정으로 농업진흥지역 내 주말 농장 목적의 농지 취득 제한, 농업진흥지역 외 주말 농장 운영 시 영농계획서 제출, 외지인의 귀농 목적 농지 취득 시 농지위원회 심의 등 거래에 제약이 생겼다. 전업농이 아니면 신규 농지 취득 시 까다로운 절차를 밟도록 한 것이다.

절차적 부담이 커진 반면 농지가 제공하는 실질적 이점이 제한되면서 매수 수요가 더욱 축소됐다. 국토교통부 통계에 따르면 2025년 전국에서 거래된 농지(전·답)는 31만4144필지로 나타났다. 2024년(33만9572필지) 대비 7.5% 감소했다. 농지 거래에 대한 규제가 본격적으로 강화되기 전인 2021년(66만2381필지)과 비교하면 52.6% 축소됐다. 2024~2025년 일부 보완 정책이 나오긴 했지만, 농지 거래량은 2022년 58만필지 이상 규모에서 2023년 36만필지 가량으로 대폭 줄어든 후 감소세가 이어지고 있다.

"농지 임대차, 농업 진입에 도움...거래 자유화해야"

함께 지목된 '임대용 농지'도 자세히 들여다보면 투기와는 거리가 멀다. 임대차가 '업계 진입의 사다리'로 기능하는 측면이 있기 때문이다.

한국농촌경제연구원의 '농지임대차 시장 분석과 개선과제' 보고서에 따르면, 농지를 임차한 초기, 청년농은 임차 이유로 '영농 초기 부담 완화'(16%)를 가장 많이 꼽았다. 처음부터 매입에 따른 자본 지출 부담을 감수하는 것보다, 우선 임차를 통해 농사를 시작하는 것을 선호하는 이들이다. 또 부채가 많은 농업인일수록 자금 부담 등을 회피하기 위해 농지 매입보다 임차를 통해 경영 규모를 확대하는 경향이 뚜렷하다는 결과도 나왔다.

해당 보고서에 따르면 농지법 도입 당시인 1995년 전체 농지(198만5000ha) 중 임차 농지(83만8000ha)가 차지하는 비중은 42.2%였다. 이후 경자유전 원칙에 의해 임대차보다는 자체 경작을 유도하는 정책이 여러 차례 펼쳐졌다. 그럼에도 임차 농지의 비율은 2015년 50.9%, 2020년 48.7%, 2024년 47% 등 1990년대 수준을 유지했다. 농지 임대차가 효율적 농사를 위해 필수 불가결한 수단으로 자리 잡았다는 분석이다. 이 때문에 임대 농지에 대한 규제가 강화되면 저자본·신규 농업인의 진입이 더욱 축소될 것이라는 우려가 나온다.

일각에서는 농지 투기를 근절하겠다는 정책 방향성에는 공감하면서도, 규제 대상을 보다 정교히 설정해야 한다고 주장한다. 강병주 한국공인중개사협회 의성군 지회장은 "2021년 LH 투기 사태 이후 농지 취득 규제가 강화되면서 전국 농지 경매 낙찰률이 기존 84%대에서 42%까지 떨어졌다"며 "이미 농지의 매수 수요가 없어 농지 중개에 주력하던 지역 중개업소들이 폐업 위기에 처했다"고 호소했다.

강 지회장은 "매수자가 없는 상황에서 매도 물량이 더 나온다고 해도 상황은 달라지지 않는다"며 "시골에 농지로 투기를 하고자 하는 사람은 사실상 없기 때문에 오히려 누구나 농지를 자유롭게 사서 임대를 줄 수 있도록 장려해야 한다"고 주장했다. 또 "수도권과 비수도권의 상황이 다르다는 것을 고려해 지역별 맞춤형 정책을 마련해야 한다"고 했다.

익명을 요구한 한 부동산학과 교수는 "이 대통령은 농지가 경우에 따라 평당 20만∼30만원까지 나간다고 발언했지만 이는 극히 드문 경우"라며 "땅값이 오를 것 같으니 (농지를 팔지 않고) 다 가지고 있는 것이라는 대통령의 주장과 달리 대다수 지역에서는 농사를 희망하는 인원이 없어 농지 가격이 하락하는 중"이라고 말했다.

그러면서 "농지 매도를 촉진하는 정책이 추진되면 시장에 매물이 늘긴 하겠지만 정부가 고가에 매입해주지 않는 이상 팔리지가 않을 것"이라며 "개발 호재가 예정된 서울 인근 지역은 거래를 관리하되, 나머지 지역에 대해서는 거래가 자유롭게 이뤄질 수 있도록 해야한다"고 했다. 이어 "투기를 근절해야 한다는 전제에 농지 사례가 해당되는지에 대한 근본적인 질문이 필요하다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51
사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동