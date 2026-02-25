전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.27 (금)
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

박상진 산은 회장 "30조 국민성장펀드 속도낸다...구조조정은 신중"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

메가프로젝트 늦어, 상반기 승인 드라이브
산은, 석유화학 구조조정 4천억 전담
HMM·KDB생명 매각은 '속도 조절'

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 박상진 한국산업은행 회장이 30조원 규모의 '국민성장펀드'와 관련해 상반기 내 1차 메가 프로젝트 7건에 대한 승인이 이뤄질 것으로 내다봤다. 국민성장펀드 출자에 속도를 내겠다는 방침이다.

박 회장은 25일 오후 서울 여의도 산업은행 본관에서 열린 기자간담회에서 "7개 메가 프로젝트가 먼저 검토되고 있는데 생각보다 늦어진 감이 있다"며 "상반기 내 1차 프로젝트 7건은 모두 승인이 이뤄질 것으로 생각된다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 한국산업은행 박상진 회장이 25일 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.02.25 romeok@newspim.com

국민성장펀드는 정부가 발표한 30조원 규모의 정책 목적 펀드다. 반도체·인공지능(AI)·전력 인프라 등 첨단 전략산업을 중심으로 대형 프로젝트를 지원하는 것이 골자다. 산업은행 정책금융기관으로서 '첨단전략산업기금' 설치·운용과 금융기관 간 협업을 통해 투자 집행을 지원하는 핵심 역할을 맡는다. 

관련해 국민성장펀드 1차 메가프로젝트는 ▲K 엔비디아 육성 ▲국가 AI(인공지능)컴퓨팅 센터 ▲재생에너지 발전사업 ▲전고체배터리 소재공장 ▲전력반도체 생산공장 ▲첨단 AI반도체 파운드리 ▲반도체클러스터 에너지인프라 등 7가지로 구성됐다. 해당 프로젝트에 대한 심의를 마무리하고, 지역 중소·중견기업 대상 프로젝트도 병행 추진한다는 방침이다.

박 회장은 메가 프로젝트 선정 기준에 대해 "산업 생태계 전반에 파급 효과가 큰 사업인지, 연관 산업까지 투자와 고도화를 유발할 수 있는지 등을 중시한다"고 설명했다. 그는 대기업 중심 지원이라는 오해를 경계하면서도 "한 기업의 대규모 투자가 부품·하청·연관 업체의 추가 투자를 끌어내는 구조가 중요하다"고 강조했다.

특히 지역 프로젝트에 대한 우선 검토 방침도 재확인했다. 그는 "수도권 1극 체제는 비효율적"이라며 "동남권 등 지역 산업 생태계가 활성화될 수 있는 프로젝트에 우선순위를 두고 보겠다"고 말했다. 그러면서 박 회장은 "눈 먼 돈이 되지 않도록 시장의 눈으로, 금융기관 다수가 참여 의사를 밝히는 사업인지도 중요하다"며 사업성이 전제돼야 한다는 점을 분명히 했다.

국민성장펀드와 기존 산업은행 고유 업무 간 중복 논란에 대해서는 "본질적으로 대출과 투자라는 점에서 동일한 생산적 금융"이라면서도 "리스크가 큰 장기 프로젝트인 만큼 자본규제(RWA) 부담 완화가 필요하다"고 피력했다. 현재 금융감독당국과 규제 적용 완화 여부를 협의 중이며, 이르면 3월쯤 윤곽이 나올 수 있다는 설명이다.

박 회장은 "벤처와 전략산업 투자가 확대돼야 우리 경제의 활력이 살아난다"며 "정책금융기관들이 협업해 민간 자금을 끌어내는 구조를 만들겠다"고 강조했다. 

석유화학 산업 구조조정에 대해서는 신규 자금 지원 과정에서 산업은행의 부담 비율을 대폭 확대했다고 밝혔다. 채권단 설득을 위해 산은이 약 4000억원을 전담하는 방안을 추진한다는 설명이다.

박 회장 "석유화학 사업 재편 과정에서 신규 자금을 지원하는 것은 금융기관들에 부담이 될 수 있다"며 "산업은행이 부담 비율을 훨씬 더 높여 약 4000억원 정도를 지원하는 구조로 채권단을 설득하려 한다"고 말했다.

이번 지원은 대산단지 등 주요 석유화학 단지의 사업 재편과 연계된 자금 지원 방안의 일환이다. 전체 신규 자금 규모는 약 1조원 수준으로 거론되는 가운데, 이 중 4300억원을 부담하고 나머지는 시중은행이 지원할 방침이다. 산업은행은 이날 오후 채권 보증기관 협의회를 열고 석유화학 구조조정 지원 방안을 논의했다.

박 회장은 "석유화학은 국가 기간산업이자 전방 산업으로, 무너질 경우 후방 산업까지 큰 타격을 받을 수 있다"며 "각 금융기관이 자기 이익만을 고려하기보다는 산업 전체의 경쟁력 유지라는 관점에서 협조해 줄 것으로 기대한다"고 강조했다.

현장에서는 HMM과 KDB생명에 대한 매각 등 처리 방향에 대해서도 언급됐다. 산업은행은 HMM 지분 35.4%를 보유한 최대주주로 매각 절차 재개 등을 검토 중이다. 또 지난달 개최된 이사회에서 자회사인 KDB생명의 매각 추진방안을 보고한 바 있다. HMM과 KDB생명 모두 산업은행의 중장기 구조조정 과제로 꼽힌다. 

산업은행은 HMM 매각의 경우 부산 이전 이후 검토하고, KDB생명은 당장 매각보다 정상화가 우선이라는 입장이다. 박 회장은 또한 매각 기준에 대해 "무조건 가격만을 보는 것은 아니다"라며 "국적 선사로서 HMM이 어떻게 안정적으로 성장할 수 있을지도 함께 고려해야 한다"며 해양진흥공사 등 정부와의 협의를 통해 방향을 정하겠다고 했다. 

HMM 매각 일정에 대해 "부산 이전이 가장 선결 과제"라며 "정부가 부산 이전을 추진하고 있는 만큼, 이전이 완료된 이후 매각을 검토하는 것이 순서"라며 "HMM을 매각해 주인을 찾아주는 것은 원론적으로 맞고 바람직한 방향"이라면서도 "아직 구체적인 매각 플랜을 세우고 있지는 않다"고 말했다. 

KDB생명에 대해서는 보다 신중한 태도를 보였다. 박 회장은 "KDB생명은 산업은행의 '아픈 손가락'"이라며 "좋은 주인을 찾아주는 것이 가장 바람직하지만 지금 당장 언제, 어떻게 매각하겠다는 구체적인 계획은 없다"고 선을 그었다.

그러면서 "현재는 전문경영인 체제 아래 판매 채널 확대와 자산운용 개선 등 경영 정상화 작업에 집중하고 있다"며 "정상화가 우선"이라고 강조했다. 

 

romeok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동