이헌욱 한국부동산원 신임 원장 "조직·업무 전면 재점검"

2026.02.27 (금)
[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국부동산원 새 원장에 이헌욱 전 경기주택도시공사(GH) 사장이 임명됐다.

25일 한국부동산원 본사에서 이헌욱 신임 원장이 취임사를 하고 있다. [사진=한국부동산원]

25일 한국부동산원에 따르면 이헌욱 전 경기주택도시공사(GH) 사장이 제 17대 신임 사장으로 취임했다. 

이 원장은 서울대 공과대를 졸업한 뒤 40회 사법시험에 합격해 민생·공익 분야의 변호사로 활동했다.

이 원장은 민생·공익 변호사로서 민생 현안 관련 법률과 제도 개선을 위해 시민단체 및 법률단체에 참여해온 바 있다. GH 사장 재임 기간에는 당시 이재명 경기도지사의정책 기조에 따라 보편적 장기공공임대주택 모델인 기본주택 정책을 개발한 당사자이며 공공주택 공급과 도시개발 등 부동산 정책 전반을 폭넓게 다뤄온 부동산 분야 전문가다.

이 원장은 이날 취임식에서 "부동산은 국민의 삶의 터전이자 사회 전반의 균형 발전과 지속 가능한 성장의 핵심기반"이라며 "국민과 정부를 연결하는 공공기관으로서 책임과 역할을 더욱 강화하겠다"고 강조했다. 

이어 "부동산 분야 전반의 과업을 체계적으로 수행하기 위해 조직과 업무 방식, 사고의 틀을 재점검하고 혁신하겠다"며 "헌법이 보장하는 국민 주거권과 국토균형발전의 가치를 실질적으로 구현하는 브레인 기관으로 도약하겠다"고 덧붙였다.

이 원장은 "성과에 앞서 방향을 바로 세우고, 현장과 데이터를 존중하는 조직문화를 정착시키겠다"며 전문성과 책임에 기반한 혁신 의지를 밝혔다.

이 신임 원장은 서울대학교 공과대학 졸업 후 제40회 사법시험에 합격했으며, 경기주택도시공사 사장 등을 역임했다. 임기는 임명일로부터 3년이다.

