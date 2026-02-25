대한항공·아시아나, 첫 합동 교육봉사…조종사 꿈 키웠다

화곡청소년센터서 항공 진로 특강·시뮬레이션 체험

매월 1회 이상 합동 활동…통합 이후 단일 봉사단 운영

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한항공과 아시아나항공이 임직원 합동 교육기부 활동에 나섰다. 양사 봉사단은 첫 공동 프로그램으로 항공 진로 특강을 진행했다.

양사는 지난 24일 서울 강서구 시립화곡청소년센터에서 항공 진로 특강을 실시했다고 25일 밝혔다. 항공기 조종사에 관심 있는 청소년 60여 명이 참여했다.

특강은 양사 현직 운항승무원이 맡았다. 조종사 직업을 소개하고 진로 선택과 관련한 질의응답을 진행했다. 비행 현장 경험과 실무 사례를 공유했다. 청소년들이 구체적인 진로 비전을 설계하도록 도왔다.

대한항공과 아시아나항공은 양사 교육기부 봉사단의 첫 합동 봉사활동으로 지난 24일 오후 서울 강서구 시립화곡청소년센터에서 항공 진로 특강을 실시했다. [사진=대한항공]

비행 시뮬레이션 체험도 병행했다. 계기와 조종법을 교육했다. 이·착륙과 선회 연습 등 실습을 진행했다.

참여 학생은 "교과서에서 배울 수 없는 실제 경험담을 들을 수 있어 진로 결정에 큰 도움이 됐다"며 "현직 조종사와 직접 대화하며 꿈에 한 걸음 더 다가선 느낌"이라고 말했다.

대한항공 교육기부 봉사단은 지난 4일 발족했다. 운항·객실·정비 등 다양한 직무 직원이 자발적으로 참여했다. 2013년 창단해 활동해 온 아시아나항공 봉사단과 협력한다.

양사는 진로직업센터, 시·도 교육청, 국립항공박물관 등과 협의해 매월 1회 이상 합동 봉사활동을 이어갈 계획이다. 항공 전문가와 미래 인재 간 소통을 확대한다.

대한항공 관계자는 "꾸준한 합동 봉사활동으로 기업의 사회적 가치를 실천하기 위해 노력하겠다"며 "양사 통합 이후에는 하나의 봉사단으로 합쳐져 ESG 경영 실천은 물론 직원들의 화학적 융합에도 기여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

