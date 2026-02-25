'1억 공천 헌금' 강선우·김경, 내달 3일 나란히 구속 기로

24일 국회 체포동의안 표결…찬성 164·반대 87 가결

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = '공천 헌금 1억 원 수수' 혐의를 받는 강선우 무소속 의원과 강 의원에게 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 전 서울시의원이 다음 달 3일 구속 기로에 선다.

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 오는 3월 3일 오전 10시 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 김 전 시의원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다. 이후 같은 날 오후 2시 30분 강 의원의 영장실질심사를 진행한다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있다. 당시 강 의원은 민주당 서울시당 공천관리위원장이었다.

김 전 시의원은 강 의원 측 요구로 1억 원을 건넸다는 입장이지만, 강 의원은 쇼핑백에 돈이 든 사실을 뒤늦게 알았고 금품을 요구한 적도 없다고 맞서고 있다.

국회는 지난 24일 본회의를 열고 강 의원 체포동의안을 찬성 164명, 반대 87명, 기권 3명, 무효 9명으로 가결했다. 헌법상 국회의원 불체포 특권에 따라 회기 중 국회의원을 체포·구속하기 위해선 국회 본회의에서 체포 동의안을 의결해야 한다.

강 의원은 신상 발언에서 "1억은 제 정치 생명을, 제 인생을 걸 어떤 가치도 없다"며 "허위사실을 갖고 저의 도주 우려를 말한다. 현역 국회의원인 제가 어디로 도주하고 어떻게 도피하겠느냐"고 말했다.

