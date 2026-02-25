전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.27 (금)
산업 생활경제

춘절 연휴 관광객 몰렸다…무신사, 中 고객 매출 2.7배 증가

무신사스토어·무신사스탠다드 매장 거래액 '역대 최대'
현지 진출로 인지도 확대…결제 편의 등 시너지 발휘

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사가 중국 최대 명절인 춘절 연휴 기간 오프라인 매장에서 중국인 관광객 매출이 역대 최대치를 기록했다.

무신사는 올해 춘절 연휴 기간인 지난 15일부터 23일까지 무신사 스토어와 무신사 스탠다드 합산 매장의 중국인 거래액이 전년 대비 173%(2.7배) 증가했다고 25일 밝혔다.

무신사 메가스토어 용산에서 쇼핑 중인 고객들 모습. [사진=무신사]

연휴 일수 차이를 반영한 일평균 기준으로도 무신사 스토어와 무신사 스탠다드의 일평균 거래액은 각각 219%와 132% 늘어난 것으로 나타났다.

이 같은 성과는 무신사의 글로벌 인지도 확산과 중국인 고객의 쇼핑 편의성 강화 등이 맞물린 결과로 풀이된다.

무신사는 최근 중국 상하이에 성공적으로 진출하며 현지 노출과 관심이 확대된 것이 방한 관광객들의 매장 방문과 구매로 이어졌다고 분석한다. 춘절 특수를 겨냥해 알리페이 플러스, 위챗페이 등 중국 주요 결제 수단과 연계한 프로모션으로 현장 결제 편의를 높인 점도 실적을 견인했다.

무신사 스탠다드는 강남, 명동, 성수, 한남, 홍대 등 외국인 특화 매장 5곳을 중심으로 성장세가 두드러진 가운데 부산 서면점의 중국인 관광객 매출이 전년 춘절 대비 70% 이상 증가한 것으로 나타났다. 이는 서울 주요 상권을 넘어 지역 거점 매장까지 전국 단위로 브랜드 수요가 확대된 것을 보여준다.

품목별로는 간절기에 착용하기 좋은 봄 시즌 아우터가 높은 판매 비중을 보였다. 특히 실용성과 스타일을 중시하는 중국의 젊은 소비층 사이에서 '신세틱 스웨이드 워크 재킷'과 '시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷' 등이 인기를 끌었다.

무신사 관계자는 "이번 춘절 성과는 상하이 매장 오픈 이후 현지에서 축적된 브랜드 인지도가 방한 관광객의 실구매로 이어지는 선순환 구조를 확인한 사례"라며 "앞으로도 글로벌 접점을 지속 확대하는 한편 무신사만의 상품 큐레이션을 통해 해외 고객이 한국 패션 트렌드를 가장 빠르게 접하는 K-패션 허브로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.

shl22@newspim.com

