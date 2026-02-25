전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.27 (금)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

[르포] "강남권도 시세 최소 1억 낮아져"…급매물은 한달새 2배 늘어

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

약정서 기준 1억~1억5000만원 하락
헬리오시티 7억 이상 하락가 기록·서울 매물 급증
토허제 데드라인 3월 말~4월 초 분수령

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 25일 서울 서초구 잠원동 일대의 공인중개사사무소 유리창에는 '급매'라는 붉은 글씨가 선명하게 나붙어 있었다. 잠원한신 34평형(전용 84㎡) 32억원, 메이플자이 33평형 55억원 등 몸값을 한껏 낮춘 매물들이 지나가는 대기 매수자들의 눈길을 끌고 있다.

다주택자 양도소득세 중과 유예 종료일인 5월 9일이 석달도 채 남지 않으면서, 철옹성 같았던 서초구 핵심 입지에서도 매물 해빙기의 전조가 감지되고 있다. 이와 더불어 정부가 이른바 세 낀 집 매매를 허용하는 당근책을 부여하면서 가격이 내려갈 것으로 예상하는 매수자와 매도자 사이의 눈치싸움이 4월 초까지 이어질 것으로 보인다.

◆ 서초 잠원한신, 약정서 기준 1.5억 하락

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 25일 서울 서초구 잠원동 잠원한신아파트는 34평형(전용 84㎡) 32억원의 급매물이 나오는 등 매물 해빙기의 조짐을 보이고 있다. 사진은 잠원한신아파트 전경 2026.02.25 dosong@newspim.com

25일 부동산업계에 따르면 서울 서초구 공인중개사들은 토지거래허가구역 약정서 기준 가격 하락이 시작됐다고 입을 모았다.

A 공인중개사는 "원래 기존 매물이 3개 수준이었는데, 최근 처분하려는 급매가 6개 정도로 2배 늘었다"며 "잠원한신 전용 84㎡의 경우 직전 최고가가 36억원이었고 지난 1월 공식 실거래가가 35억8500만원에 찍혔지만, 최근 토지거래허가를 신청하기 위해 작성 중인 약정서 기준으로는 34억5000만원에서 35억원 사이로 이미 1억원에서 1억5000만원가량 빠진 상태"라고 귀띔했다. 최근 급매로 나온 전용 84㎡ 32억원짜리 매물에 대해서는 "1층 물건이긴 하지만 고점 대비 4억원이나 내려간 가격"이라고 덧붙였다.

다만 가격 조정 폭이 마포, 송파 등에 비해서는 작은 편이다. B 공인중개사는 "이곳은 타 지역이 10~15% 빠질 때 5% 내외로 조정받는 선에 그치고 있다"며 "다주택자들이 세금 철퇴를 피하기 위해 자산을 처분하더라도 외곽 지역 물건을 먼저 팔지, 이른바 '똘똘한 한 채'인 잠원이나 반포 일대 핵심 물건은 끝까지 쥐고 가려 하기 때문"이라고 설명했다.

오는 5월 다주택자 중과 유예 종료와 더불어 추가적인 세제 개편을 기다리는 매수자와의 눈치싸움도 이어지는 중이다. C 공인중개사는 "호가가 5% 정도 내려가 급매가 출현하긴 했지만, 15억원 이상 고가 주택은 대출 한도가 2억원에 불과해 매수자들이 거액의 현금을 동원해야 하는 구조적 장벽이 크다"며 "매수자들은 정부의 후속 세제 개편안 발표를 기다리며 당장 지갑을 열지 않고 숨을 고르는 중"이라고 현장 분위기를 전했다.

◆ '눈치 싸움' 토허제 데드라인 4월 초 분수령

앞서 정부의 다주택자 관련 제도 개편이 이뤄지면서, 서울 내 유력 단지들 내에서는 가격을 대폭 낮춘 매물들이 나오는 중이다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난 12일 서울 송파구 가락동의 헬리오시티는 전용 84.99㎡ 9층 주택이 23억8200만원에 거래되면서 1월 동일 면적 매매가인 31억4000만원보다 7억5800만원가량 낮은 가격에 팔렸다. 이는 부동산 플랫폼 아실의 동일 면적 시장 호가(28억~33억원) 하단보다도 4억원 이상 낮게 팔린 가격이다.

시장 전반적으로도 서울 내 매물이 속속 감지되면서 가격 하락이 점쳐진다. 부동산 정보 플랫폼 아실의 데이터에 따르면 2월 25일 기준 서울 아파트 매매 매물은 7만333건으로 집계됐다. 이는 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 공식화한 지난달 23일(5만6219건) 대비 불과 한 달여 만에 1만4114건이나 급증한 수치다. 또한 한국은행이 발표한 '2026년 2월 소비자동향조사'에 따르면 주택가격전망 소비자동향지수(CSI)는 전월(124) 대비 무려 16p 급락한 108을 기록해, 주택 시장이 본격적인 금리 인상 사이클의 직격탄을 맞으며 하락세로 접어들었던 2022년 7월(16p 하락) 이후 3년 7개월 만에 최대 낙폭을 기록했다. 

업계에서는 가격 조정의 분수령이 3월 말에서 4월 초에 도래할 것으로 보고 있다. 정부는 토지거래허가구역 내 실거주 의무를 한시적으로 유예하여 세입자가 있는 주택도 매매할 수 있도록 이른바 '세 낀 매매'의 퇴로를 열어두었다. 다주택자가 5월 9일 이전에 양도세 중과 배제 혜택을 받으려면 매매 계약을 체결하고 계약금 입금 이력을 남겨야 한다. 통상 약정서를 쓴 뒤 구청의 허가를 받는 데만 3주가량이 소요되기 때문에 실질적 데드라인은 4월 초라는 것이 업계의 설명이다.

A 공인중개사는 "매수자들은 집주인들이 데드라인에 쫓겨 3월 말이나 4월 초에 호가를 한 번 더 눈물을 머금고 내릴 것이라고 굳게 믿고 기다리는 중"이라며 "정부가 세 낀 매매를 허용해 주었음에도 대기 매수자들이 바닥을 확인하려 들기 때문에 아직 실질적인 거래 폭발로 이어지지는 않고 있다"고 분석했다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "당분간 강남권을 중심으로 매물 적채현상은 지속될 것으로 보이며, 이는 3월 중순~ 4월 고점에 이를 것으로 예상된다"며 "매수자들의 관망세가 유지되는 가운데, 일부 양도세 중과를 유예 받기 위한 다주택자들의 매물이 가격 조정되는 모습을 보일 가능성도 존재한다"고 말했다.

dosong@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27
사진
李대통령 지지율 67% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 지지도가 취임 이후 최고치인 67%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 발표됐다. 이재명 대통령 국정운영 평가 2월4주차 [그래프=NBS] 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 공동으로 수행하는 전국지표조사(NBS) 2월 4주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 긍정평가는 67%로 직전 조사인 2월 2주차 63%보다 4%포인트(p) 올랐다.  부정평가는 25%로 직전 조사 30%보다 5%p 떨어졌다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 25일 서울 종로구 청와대에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의 'K-관광, 세계를 품다'에서 미소를 짓고 있다. [사진=청와대] 2026.02.26 photo@newspim.com 정당 지지도에서는 더불어민주당 45%, 국민의힘 17%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순으로 나타났고, 태도유보는 27%였다.  정당 대표의 직무수행 평가는 정청래 민주당 대표에 대한 긍정평가가 43%, 부정평가 42%였고, 장동혁 국민의힘 대표에 대한 긍정평가는 23%, 부정평가는 62%였다. NBS 정당지지도 2월4주차 [그래프=NBS] 6·3 지방선거와 관련해서는 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 53%, 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 34%로 집계됐다. 이재명 정부가 추진하는 다주택자 양도소득세 중과 유예 폐지에는 잘한 조치라는 찬성 의견이 62%, 잘못한 조치라는 반대 의견이 27%였다.  윤석열 전 대통령 1심에서 무기징역을 선고한 것에는 '혐의에 비해 가볍다'는 의견이 42%, '적절하다'는 의견이 26%, '무죄이므로 잘못됐다'는 의견이 23%였다.  이번 여론조사는 23~25일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 14.9%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-02-26 11:51

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동