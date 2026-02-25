김윤덕 국토장관, 도촌야탑역 신설 등 주민 의견 수렴…"교통 불편 해소"

지자체·국가철도공단과 협력 모색
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 성남과 용인 일대의 철도 현안 현장을 직접 찾아 주민들의 목소리를 들었다. 도촌야탑역, 오리동천역 신설 등 지역 숙원 사업에 대해 실현 가능한 대안을 모색한다는 방침이다.
25일 국토부는 김 장관이 오전 성남과 용인 등 수도권 동남부 지역의 철도 역사 및 노선 신설 건의 현장을 방문해 주민 의견을 수렴했다고 밝혔다. 이날 현장에는 경기도와 국가철도공단 관계자들도 참석해 주요 쟁점 사항을 함께 논의했다.
이번 방문은 지역 사회에서 꾸준히 제기되어 온 교통 현안을 직접 살피고 주민들의 불편을 덜어줄 방안을 찾기 위해 이뤄졌다. 주요 점검 대상은 현재 설계가 진행 중인 수서~광주 구간 내 도촌야탑역 신설, 수도권고속철도 수서역과 동탄역 사이의 오리·동천역 신설, 최근 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 판교오포선 신설 건이다.
현장을 둘러본 김 장관은 각 사업의 추진 경과와 쟁점을 보고받은 뒤 기술적 타당성과 경제성 확보 여부, 재원 부담 구조 등 실질적인 사업 추진 요건들을 점검했다.
도촌야탑역 신설을 바라는 주민들과 만난 자리에서 김 장관은 관계기관과 긴밀히 협의해 교통 불편 해소를 챙기겠다는 의지를 전했다. 오리동천역 신설에 대해서는 수서~평택 2복선화 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 연계해 살펴볼 것을 약속했다. 판교오포선 역시 경기도 계획에 반영된 만큼 사업이 원활히 추진되도록 지자체와 협력하겠다고 강조했다.
김 장관은 "현장에서 교통 인프라가 주민의 삶의 질과 직결되는 만큼 현장의 목소리를 꼼꼼히 따져 체감도 높은 정책을 펼치겠다"며 "수도권 동남부의 발전 가능성과 전체 교통망의 효율성을 종합적으로 고려해 가장 합리적이고 실현 가능한 대안을 도출하는 데 행정력을 모을 계획"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com